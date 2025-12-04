Meserii ce nu pot fi preluate de AI. Ce caută tinerii acum

Pe măsură ce inteligența artificială înlocuiește tot mai multe activități, mulți tineri se reorientează către meserii manuale în care automatizarea este puțin probabilă. Profesiile de instalator, electrician sau tâmplar devin opțiuni din ce în ce mai căutate, fiind percepute ca sigure și durabile.

Meseriile calificate se bucură în această perioadă de un interes crescut, în special în rândul tinerilor care caută stabilitate profesională. Printre ei se află și studenta Maryna Yaroshenko, care a ales să se formeze ca instalator pentru a-și clădi o carieră protejată de riscurile automatizării.

„Este o meserie pe care AI-ul nu o va putea prelua”, declară tânăra de 18 ani, originară din Ucraina, citată de Reuters. Ea consideră că, deși inteligența artificială poate constitui un instrument de lucru, nu poate substitui munca practică depusă într-o meserie manuală.

Yaroshenko explică faptul că rolul inteligenței artificiale rămâne limitat atunci când vine vorba despre activitățile concret realizate de un instalator sau de un electrician.

„Vom lucra cu AI, dar doar un om poate face acele lucruri unice pe care AI nu le poate realiza. Nicio inteligenţă artificială nu poate face inginerie reală, spre exemplu”, adaugă ea.

Meserii precum instalator, tâmplar, sudor sau electrician continuă să fie evitate de mulți din cauza efortului fizic și a stigmatului încă prezent, însă acestea devin rapid o alternativă atractivă pentru cei care nu vor să fie vulnerabili în fața automatizării.

Tot mai mulți tineri aleg să renunțe la universitate, preferând să nu se îndatoreze cu mii de lire sterline pentru studii superioare. Un sondaj realizat în august pe 2.600 de adulți de Trades Union Congress arată că jumătate dintre britanici se tem de impactul AI asupra locului de muncă, iar cei mai îngrijorați sunt tinerii cu vârste între 25 și 35 de ani.

„Există multă anxietate printre tineri că locurile lor de muncă vor fi automatizate”, afirmă Bouke Klein Teeselink, lector și cercetător în AI la King’s College din Londra.

Un studiu publicat în octombrie de același cercetător arată că reducerea posturilor cauzată de inteligența artificială afectează în special pozițiile entry-level. Acest lucru îngreunează accesul tinerilor pe piața muncii și face ca profesiile manuale, greu automatizabile, să devină o opțiune tot mai atractivă.