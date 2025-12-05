Microsoft se reorientează spre Europa pentru AI și face investiții masive

Satya Nadella, CEO al Microsoft, a declarat luni că firma își orientează accentul către Europa ca regiune centrală pentru strategia sa de inteligență artificială (IA), subliniind importanța suveranității digitale pentru țările europene, potrivit publicației Politico.

Într-un interviu acordat podcast‑ului MD Meets, moderat de Mathias Döpfner, președintele și CEO‑ul grupului media care deține publicația Politico, Nadella a pus accent pe investițiile semnificative pe care Microsoft le face în Europa, inclusiv în Germania.

„Investim în Germania, în Uniunea Europeană cu capitalul nostru, punându-l în pericol”, a spus Nadella. „Acestea nu sunt fabrici de inteligență artificială sau fabrici de cloud care se află în Statele Unite. Sunt pe continent și în țară.”

În cursul discuției, Nadella a explicat motivele pentru care Microsoft vede Europa ca un pilon esențial pentru viitorul său digital:

Compania a anunțat la 30 aprilie 2025 un set de cinci angajamente digitale pentru Europa, menite să sprijine dezvoltarea infrastructurii cloud și IA, să asigure reziliența digitală, protecția datelor, securitatea cibernetică și competitivitatea economică a regiunii.

Conform acestor angajamente, Microsoft intenționează să își mărească capacitatea de centre de date din Europa cu 40% în următorii doi ani, acoperind 16 țări și ducând numărul total de centre la peste 200.

Microsoft colaborează cu parteneri locali și implementează soluții de tip „cloud suveran” (sovereign cloud), pentru a respecta legislația europeană privind protecția datelor și reglementările locale.

Nadella a insistat că suveranitatea digitală înseamnă mult mai mult decât infrastructura fizică:

„Cred că fiecare țară, fie la nivelul Uniunii Europene, fie la nivel național, cum ar fi Germania, consideră că suveranitatea este o considerație importantă.”

El a explicat că adevărata suveranitate presupune capacitatea companiilor — de exemplu un constructor auto din Germania — de a avea propria „fabrică de IA” și un model de bază (foundation model) unic, adaptat nevoilor lor:

„Noul capitol al suveranității este... ce este un producător auto german sau o companie industrială germană? Cum vor avea propria fabrică de inteligență artificială și propriul model de fundație care să fie unic pentru ei?”

Declarațiile lui Nadella vin într-un moment în care liderii europeni — inclusiv în cadrul summitului dedicat suveranității digitale organizat la Berlin pe 18 noiembrie 2025 — cer măsuri concrete pentru reducerea dependenței de tehnologiile produse de companii din SUA sau China.

Potrivit agendei promovate de state precum Germania sau Franța, se preconizează favorizarea în contractele publice a soluțiilor europene, protejarea datelor europene împotriva supravegherii externe și sprijinirea supremației locale în cloud și IA.

În acest context, angajamentul Microsoft de a oferi infrastructură IA / cloud „în Europa și pentru Europa” capătă o importanță strategică — compania nu doar că expandează centre de date, dar lansează și servicii menite să răspundă cerințelor de localizare, guvernanță și control al datelor.

Pe termen lung, Nadella vede Europa ca pe un potențial „câștigător major” în ecosystem‑ul global de IA — cu condiția ca țările de pe continent să adopte tehnologia la scară largă, în sectoare precum sănătate, industrie, educație sau producție.

„Sincer, țara care va câștiga cu adevărat va fi cea care poate extinde pe scară largă inteligența artificială, poate utiliza inteligența artificială pe scară largă în economia sa... Germania sau Europa ar putea fi marii câștigători, atâta timp cât depun efortul de a implementa tehnologia, de a-i recalifica și de a o utiliza”, afirmă Nadella.

Astfel, succesul Europei depinde nu doar de infrastructură, ci de adoptarea tehnologiei, recalificarea profesională și integrarea IA într-o gamă largă de activități economice.

Declarațiile lui Satya Nadella reflectă o schimbare semnificativă în strategia Microsoft: de la furnizor de servicii global la actor care își asumă un rol activ în construirea suveranității digitale europene.

Prin extinderea serviciilor cloud și IA pe continent, colaborări cu parteneri locali și angajamente publice privind protecția datelor și conformitatea cu regulile europene, Microsoft își propune să devină partener de încredere pentru state și companii din Europa.

În același timp, perspectiva pe termen lung indică un potențial real ca Europa — dacă adoptă și valorifică aceste tehnologii — să devină competitivă la nivel global în domeniul inteligenței artificiale.