International

Microsoft se reorientează spre Europa pentru AI și face investiții masive

Comentează știrea
Microsoft se reorientează spre Europa pentru AI și face investiții masiveSatya Nadella / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Satya Nadella, CEO al Microsoft, a declarat luni că firma își orientează accentul către Europa ca regiune centrală pentru strategia sa de inteligență artificială (IA), subliniind importanța suveranității digitale pentru țările europene, potrivit publicației Politico.

Într-un interviu acordat podcast‑ului MD Meets, moderat de Mathias Döpfner, președintele și CEO‑ul grupului media care deține publicația Politico, Nadella a pus accent pe investițiile semnificative pe care Microsoft le face în Europa, inclusiv în Germania.

„Investim în Germania, în Uniunea Europeană cu capitalul nostru, punându-l în pericol”, a spus Nadella. „Acestea nu sunt fabrici de inteligență artificială sau fabrici de cloud care se află în Statele Unite. Sunt pe continent și în țară.”

Europa — nucleul extinderii Microsoft

În cursul discuției, Nadella a explicat motivele pentru care Microsoft vede Europa ca un pilon esențial pentru viitorul său digital:

Moșteniri, vânzări, subvenții. Cum se verifică dacă terenul sau casa intră în cadastrul gratuit
Moșteniri, vânzări, subvenții. Cum se verifică dacă terenul sau casa intră în cadastrul gratuit
Prognoza meteo, 5 decembrie. Final de săptămână cu vreme de plimbări. Ploile slabe apar pe alocuri
Prognoza meteo, 5 decembrie. Final de săptămână cu vreme de plimbări. Ploile slabe apar pe alocuri
  • Compania a anunțat la 30 aprilie 2025 un set de cinci angajamente digitale pentru Europa, menite să sprijine dezvoltarea infrastructurii cloud și IA, să asigure reziliența digitală, protecția datelor, securitatea cibernetică și competitivitatea economică a regiunii.
  • Conform acestor angajamente, Microsoft intenționează să își mărească capacitatea de centre de date din Europa cu 40% în următorii doi ani, acoperind 16 țări și ducând numărul total de centre la peste 200.
  • Microsoft colaborează cu parteneri locali și implementează soluții de tip „cloud suveran” (sovereign cloud), pentru a respecta legislația europeană privind protecția datelor și reglementările locale.

Nadella a insistat că suveranitatea digitală înseamnă mult mai mult decât infrastructura fizică:

„Cred că fiecare țară, fie la nivelul Uniunii Europene, fie la nivel național, cum ar fi Germania, consideră că suveranitatea este o considerație importantă.”

Microsoft

Sursă foto: X.com

El a explicat că adevărata suveranitate presupune capacitatea companiilor — de exemplu un constructor auto din Germania — de a avea propria „fabrică de IA” și un model de bază (foundation model) unic, adaptat nevoilor lor:

„Noul capitol al suveranității este... ce este un producător auto german sau o companie industrială germană? Cum vor avea propria fabrică de inteligență artificială și propriul model de fundație care să fie unic pentru ei?”

Îngrijorări privind dependența de marile companii americane și chineze

Declarațiile lui Nadella vin într-un moment în care liderii europeni — inclusiv în cadrul summitului dedicat suveranității digitale organizat la Berlin pe 18 noiembrie 2025 — cer măsuri concrete pentru reducerea dependenței de tehnologiile produse de companii din SUA sau China.

Potrivit agendei promovate de state precum Germania sau Franța, se preconizează favorizarea în contractele publice a soluțiilor europene, protejarea datelor europene împotriva supravegherii externe și sprijinirea supremației locale în cloud și IA.

În acest context, angajamentul Microsoft de a oferi infrastructură IA / cloud „în Europa și pentru Europa” capătă o importanță strategică — compania nu doar că expandează centre de date, dar lansează și servicii menite să răspundă cerințelor de localizare, guvernanță și control al datelor.

Europa ca potențial câștigător global în IA

Pe termen lung, Nadella vede Europa ca pe un potențial „câștigător major” în ecosystem‑ul global de IA — cu condiția ca țările de pe continent să adopte tehnologia la scară largă, în sectoare precum sănătate, industrie, educație sau producție.

„Sincer, țara care va câștiga cu adevărat va fi cea care poate extinde pe scară largă inteligența artificială, poate utiliza inteligența artificială pe scară largă în economia sa... Germania sau Europa ar putea fi marii câștigători, atâta timp cât depun efortul de a implementa tehnologia, de a-i recalifica și de a o utiliza”, afirmă Nadella.

chatbot

inteligența artificială / Sursa: pixabay. com

Astfel, succesul Europei depinde nu doar de infrastructură, ci de adoptarea tehnologiei, recalificarea profesională și integrarea IA într-o gamă largă de activități economice.

Schimbare semnificativă în strategia Microsoft

Declarațiile lui Satya Nadella reflectă o schimbare semnificativă în strategia Microsoft: de la furnizor de servicii global la actor care își asumă un rol activ în construirea suveranității digitale europene.

Prin extinderea serviciilor cloud și IA pe continent, colaborări cu parteneri locali și angajamente publice privind protecția datelor și conformitatea cu regulile europene, Microsoft își propune să devină partener de încredere pentru state și companii din Europa.

În același timp, perspectiva pe termen lung indică un potențial real ca Europa — dacă adoptă și valorifică aceste tehnologii — să devină competitivă la nivel global în domeniul inteligenței artificiale.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:52 - Vreme închisă și temperaturi în scădere, azi, 5 decembrie, în Republica Moldova
07:43 - Irlanda, Spania, Olanda și Slovenia vor boicota Eurovision din cauza participării Israelului
07:32 - Moș Nicolae vine cu surprize. Ce cadouri să le aduci, în funcție de semn
07:23 - Povestea lansării Food Angels Hub. Unde se întâlnesc mâncarea, tehnologia și investițiile
07:14 - Putin amenință că va cuceri Donbas dacă ucrainenii nu se retrag
07:03 - Moșteniri, vânzări, subvenții. Cum se verifică dacă terenul sau casa intră în cadastrul gratuit

HAI România!

Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Zgura umană cu pretenții de eroi civici
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Pe Apa Sâmbetei. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu
Ce vrea Băluță. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale