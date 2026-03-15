Ultimele evoluții ale conflictului din Iran. Atacuri majore asupra Israelului și a bazelor SUA din regiune

Situația din Orientul Mijlociu a înregistrat o escaladare semnificativă, marcată de atacuri cu rachete și drone lansate de Iran și grupările afiliate, vizând teritoriul Israelului și bazelor militare americane din regiune, scrie presa din regiune.

Comandamentul Frontului Intern israelian a detectat rachete îndreptându-se spre sudul țării, îndemnând populația să se adăpostească. Au fost raportate explozii puternice și resturi căzute în centrul Israelului, iar serviciul de ambulanță a tratat patru persoane care au fost rănite în timp ce se îndreptau spre adăpost. Atacurile cu rachete au vizat Israelul timp de peste 12 ore, din sudul și centrul țării până în nord, unde continuă și atacurile cu rachete ale Hezbollah lansate de peste graniță, scrie Jerusalem Post.

În orașul Holon a izbucnit un incendiu în urma căruia doi octogenari au fost spitalizați din cauza rănilor provocate de cioburile de sticlă și a inhalării de fum.

În orașul Eilat din sudul Israelului, o muniție cu dispersie a lovit orașul, provocând daune în cel puțin 10 locații și rănind mai multe persoane, inclusiv un băiat de 12 ani.

Brigada a 7-a Blindată a IDF (aflată în componența Diviziei 36) a efectuat săptămâna trecută operațiuni direcționate împotriva grupării Hezbollah, eliminând zeci de teroriști. Trupele au destructurat zeci de baze și instalații teroriste, incluzând un depozit de armament, un centru de comandă și mai multe posturi de observație.

Comandamentul de Nord al IDF pregătește desfășurarea de soldați suplimentari la granița dintre Israel și Liban în cursul săptămânii viitoare. Măsura suplimentării trupelor a fost ordonată de Șeful Statului Major al IDF, G-ral. Lt. Eyal Zamir, cu scopul de a intensifica o campanie țintită împotriva membrilor Forței Radwan a Hezbollah, ca răspuns la mișcările tot mai dese ale acestora spre graniță.

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran (IRGC) a susținut într-o declarație că a vizat Israelul, precum și trei baze ale SUA din Irak și Kuweit. IRGC a susținut că rachetele sale grele au lovit sectoare industriale din Tel Aviv (afirmând că există un număr în creștere de morți și răniți) și a susținut că baza aeriană Harir din Erbil (Irak), alături de bazele Ali Al Salem și Arifjan din Kuweit, au fost distruse de rachete și drone iraniene.

Ambasada SUA din Bagdad a fost lovită sâmbătă dimineață de o rachetă, care a avariat o parte a sistemului de apărare antiaeriană. Facțiunile armate irakiene oferă recompense de până la 100.000 de dolari pentru informații despre americanii aflați în țară, iar Ambasada SUA a emis o alertă prin care îndeamnă cetățenii americani să părăsească Irakul imediat.

Gruparea Saraya Awliya al-Dam a afirmat că a lansat sâmbătă cinci atacuri asupra bazelor SUA, inclusiv în Erbil și la baza Victoria de la aeroportul din Bagdad. Gruparea a afirmat că atacurile sunt un răspuns la uciderea liderului suprem iranian Ali Khamenei de către SUA și Israel, dar și la moartea luptătorilor săi. Tensiunile cresc și pe fondul altor victime înregistrate, un soldat francez fiind ucis în urma lovirii unei baze din Irak, în timp ce patru persoane au murit într-un accident al unui avion militar american în Irak.

Ministerul Apărării din Arabia Saudită a anunțat că a interceptat și distrus 10 drone în Riad și în regiunile estice, la scurt timp după ce anunțase distrugerea altor nouă drone în aceleași zone. Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a declarat că răspunde la amenințările cu rachete și drone venite dinspre Iran.

Sirenele de raid aerian au fost activate în orașul iordanian Aqaba, precum și în Bahrain, unde Ministerul de Interne a cerut rezidenților să se îndrepte spre cea mai apropiată locație sigură.

Din cauza situației în schimbare din Orientul Mijlociu, compania aeriană IndiGo a restricționat operațiunile din Dubai și a suspendat zborurile către Doha, Kuweit, Bahrain, Dammam, Fujairah, Ras Al Khaimah și Sharjah până pe 28 martie.

Conform unui sondaj recent al Universității Quinnipiac, 53% dintre alegătorii americani se opun atacurilor asupra Iranului, în timp ce doar 40% le susțin. Aproape trei sferturi dintre cei chestionați nu susțin trimiterea de forțe terestre americane în Iran, iar peste 75% cred că războiul ar putea crește riscul unor atacuri teroriste în interiorul SUA.

Sondajul arată păreri împărțite despre Israel: 44% consideră că SUA sprijină prea mult Israelul, în timp ce alți 44% consideră că nivelul de sprijin este potrivit.

Pe plan intern, Brendan Carr, șeful autorității de reglementare a transmisiunilor din SUA, a lansat un avertisment către mass-media americană împotriva difuzării de „farse și distorsiuni ale știrilor” despre războiul din Iran, amenințând cu posibilitatea nereînnoirii licențelor. Declarațiile au generat condamnări rapide, guvernatorul Californiei Gavin Newsom catalogând avertismentul drept „flagrant neconstituțional”, în timp ce senatorul Brian Schatz și Aaron Terr de la Foundation of Individual Rights and Expression au acuzat o directivă clară de cenzură guvernamentală.