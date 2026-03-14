Oficial iranian: Prin oferirea de sprijin cu drone regimului israelian, Ucraina devine țintă legitimă pentru Iran

Drone. Sursa foto: Pixabay
Președintele Comisiei pentru securitate națională din Parlamentul iranian, Ebrahim Azizi, a declarat sâmbătă că prin oferirea de drone Israelului, Ucraina s-a implicat de facto în război și și-a transformat teritoriul într-o „țintă legitimă” pentru Iran.

„Prin oferirea de sprijin cu drone regimului israelian, Ucraina s-a implicat de facto în război și, conform Cartei ONU, a transformat întreg teritoriul său într-o țintă legitimă pentru Iran”, a afirmat Azizi pe platforma  X.

Zelenski / sursa foto: captură video

Vineri, președintele Volodimir Zelenski s-a întâlnit la Paris cu Reza Pahlavi că Ucraina a trimis echipe de experți în Qatar, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită pentru a împărtăși experiența privind doborârea dronelor iraniene „Shahed”.

Președintele ucrainean a afirmat că conducerea de la Teheran a suferit „pierderi semnificative” și a făcut apel la o mai mare protecție pentru poporul iranian, astfel încât acesta să își poată decide singur destinul fără ca regimul de la Teheran să profite de situația actuală.

Zelenski a pledat pentru o presiune internațională mai mare și eforturi comune pentru atingerea acestor obiective, exprimând dorința de a vedea „un Iran liber”, care să nu colaboreze cu Rusia și să nu destabilizeze Orientul Mijlociu, Europa și lumea. El și-a mai exprimat recunoștința față de sprijinul prințului moștenitor pentru suveranitatea Ucrainei.

