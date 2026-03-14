Ambasadorul Rusiei la București, după vizita lui Zelenski: România furnizează Ucrainei tehnica militară sovietică din depozite

Vladimir Lipaev, ambasadorul Rusiei la București, susține că România furnizează Ucrainei tehnică mili sovietică aflată în depozite. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției de presă de stat TASS.

„România furnizează Ucrainei tehnica militară sovietică din depozite”, a afirmat Lipaev.

Oficialul rus a adăugat că există informații despre transferul unui sistem de apărare antiaeriană Patriot și că sunt livrate și muniții de calibru sovietic și rus, produse în fabricile românești.

„De asemenea, are loc livrarea de muniții de calibru sovietic/rus, produse în fabricile românești”, a declarat diplomatul.

Potrivit acestuia, sprijinul militar și financiar al României pentru Ucraina ar fi evaluat la 1,5 miliarde de euro.

„Potrivit Consiliului Fiscal, sprijinul financiar acordat de România Ucrainei din februarie 2022 până în iunie 2025 a ajuns la 1,5 miliarde de euro. Este clar că o parte semnificativă din această sumă constă în provizii militare”, a declarat Lipaev. Textul integral al interviului urmează să fie publicat sâmbătă.

Declarațiile vin în contextul vizitei președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, în România. La Palatul Cotroceni, șefii statelor român și ucrainean au semnat o declarație de parteneriat strategic.

„Istoric, a existat neîncredere între țările noastre. Aceasta s-a evaporat”, a afirmat Nicușor Dan, care a mulțumit poporului ucrainean pentru lupta pe care o duce.

„O luptă pentru Europa întreagă, deci și pentru România”, a arătat el.

Președintele a vorbit și despre importanța documentului.

„Nu trebuie să ne ascundem, să spunem că istoric a existat neîncredere între țările noastre. Aceasta neîncredere s-a evaporat, cred eu, în momentul începerii războiului din 2022 și momentul de azi e un moment în care cele două țări își asumă încrederea reciprocă în ce pot să facă împreună, își asumă responsabilitatea comună pentru această parte de Europa, pentru cetățenii ei și pentru, cum am spus, întreaga regiune”, a încheiat Nicușor Dan.

România va produce drone împreună cu Ucraina Conform înțelegerii de la București. România va produce drone în parteneriat cu Ucraina. Autoritățile ucrainene vor permite, respectând legislația privind controlul exporturilor, transferul tehnologiilor și proprietății intelectuale necesare pentru înființarea de facilități de producție pentru sisteme de apărare în România, în beneficiul securității Ucrainei, României, regiunii Mării Negre și Europei.

România va sprijini înființarea și dezvoltarea companiilor ucrainene din sectorul apărării pe teritoriul său, prin parteneriate, întreprinderi comune și acorduri de coproducție. Statul român se angajează să identifice și să elimine obstacolele, folosind resurse de finanțare disponibile, inclusiv prin Regulamentul SAFE al UE, și va susține proiecte industriale comune pe termen lung în domeniul apărării.