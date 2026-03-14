International

Ambasadorul Rusiei la București, după vizita lui Zelenski: România furnizează Ucrainei tehnica militară sovietică din depozite

Comentează știrea
Ambasadorul Rusiei la București, după vizita lui Zelenski: România furnizează Ucrainei tehnica militară sovietică din depozite
Din cuprinsul articolului

Vladimir Lipaev, ambasadorul Rusiei la București, susține că România furnizează Ucrainei tehnică mili  sovietică aflată în depozite. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat agenției de presă de stat TASS.

România, acuzată că livrează arme sovietice

„România furnizează Ucrainei tehnica militară sovietică din depozite”, a afirmat Lipaev.

Oficialul rus a adăugat că există informații despre transferul unui sistem de apărare antiaeriană Patriot și că sunt livrate și muniții de calibru sovietic și rus, produse în fabricile românești.

„De asemenea, are loc livrarea de muniții de calibru sovietic/rus, produse în fabricile românești”, a declarat diplomatul.

Carburanții devin mai scumpi în România decât în Ungaria. Diferențe vizibile la pompă
Carburanții devin mai scumpi în România decât în Ungaria. Diferențe vizibile la pompă
Cât plătesc românii pentru a afla ora exactă a nașterii. Tarife diferite în maternitățile din țară
Cât plătesc românii pentru a afla ora exactă a nașterii. Tarife diferite în maternitățile din țară
Lipaev

Lipaev. Sursa foto: Captură video

Ambasadorul, despre costuri

Potrivit acestuia, sprijinul militar și financiar al României pentru Ucraina ar fi evaluat la 1,5 miliarde de euro.

„Potrivit Consiliului Fiscal, sprijinul financiar acordat de România Ucrainei din februarie 2022 până în iunie 2025 a ajuns la 1,5 miliarde de euro. Este clar că o parte semnificativă din această sumă constă în provizii militare”, a declarat Lipaev. Textul integral al interviului urmează să fie publicat sâmbătă.

Ambasadorul Rusiei în România, șir de acuzații după vizita lui Zelenski la București

Declarațiile vin în contextul vizitei președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, în România. La Palatul Cotroceni, șefii statelor român și ucrainean au semnat o declarație de parteneriat strategic.

„Istoric, a existat neîncredere între țările noastre. Aceasta s-a evaporat”, a afirmat Nicușor Dan, care a mulțumit poporului ucrainean pentru lupta pe care o duce.

„O luptă pentru Europa întreagă, deci și pentru România”, a arătat el.

Președintele a vorbit și despre importanța documentului.

„Nu trebuie să ne ascundem, să spunem că istoric a existat neîncredere între țările noastre. Aceasta neîncredere s-a evaporat, cred eu, în momentul începerii războiului din 2022 și momentul de azi e un moment în care cele două țări își asumă încrederea reciprocă în ce pot să facă împreună, își asumă responsabilitatea comună pentru această parte de Europa, pentru cetățenii ei și pentru, cum am spus, întreaga regiune”, a încheiat Nicușor Dan.

România va produce drone împreună cu Ucraina Conform înțelegerii de la București. România va produce drone în parteneriat cu Ucraina. Autoritățile ucrainene vor permite, respectând legislația privind controlul exporturilor, transferul tehnologiilor și proprietății intelectuale necesare pentru înființarea de facilități de producție pentru sisteme de apărare în România, în beneficiul securității Ucrainei, României, regiunii Mării Negre și Europei.

România va sprijini înființarea și dezvoltarea companiilor ucrainene din sectorul apărării pe teritoriul său, prin parteneriate, întreprinderi comune și acorduri de coproducție. Statul român se angajează să identifice și să elimine obstacolele, folosind resurse de finanțare disponibile, inclusiv prin Regulamentul SAFE al UE, și va susține proiecte industriale comune pe termen lung în domeniul apărării.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

10:17 - Apropiatul lui Orban, ironii legate de fotbalul românesc. Președintele clubului Ferencvarosi TC se laudă cu punctele ...
10:10 - Planuri de economii în Republica Moldova. Instituțiile publice, obligate să reducă achizițiile și flota auto
10:04 - Expoziție unică la Cazinoul din Constanța. „EA: Regina și Marea”, despre legătura suveranei cu litoralul
09:59 - Un bărbat din Iași, arestat preventiv. Individul s-a dat drept agent imobiliar și a înlocuit 128.000 de euro cu bani ...
09:51 - Carburanții devin mai scumpi în România decât în Ungaria. Diferențe vizibile la pompă
09:41 - Cât plătesc românii pentru a afla ora exactă a nașterii. Tarife diferite în maternitățile din țară

HAI România!

Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
O întrebare fundamentală: Ce garanții de securitate are Europa fără Statele Unite ale Americii?
O întrebare fundamentală: Ce garanții de securitate are Europa fără Statele Unite ale Americii?

Proiecte speciale