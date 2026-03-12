Anunțul făcut de Zelenski la București despre războiul din Orientul Mijlociu. Înțelegerea făcută cu Trump

Statele Unite au revenit la Ucraina în căutarea sprijinului pentru combaterea atacurilor cu drone iraniene, după ce anul trecut respinseseră o propunere venită din partea Kievului privind utilizarea tehnologiilor dezvoltate de ucraineni pentru interceptarea acestor aparate fără pilot. Schimbarea de poziție vine pe fondul intensificării atacurilor lansate de Iran, care au provocat pierderi semnificative aliaților americani din regiune.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat la București că specialiștii ucraineni se află deja în Orientul Mijlociu pentru a oferi sprijin.

„Acum, după începerea unui nou război în Orientul Mijlociu, este clar că securitatea fiecărui stat este tot mai importantă. SUA și alte state europene ne-au solicitat sprijin, iar experții noștri se află deja în Orientul Mijlociu. Considerăm că este nevoie de mai multă colaborare, iar implementarea expertizei noastre poate fi utilă. România și alte state membre ne-au oferit ajutor. Toate pericolele care apar în fiecare zi nu sunt doar pentru Ucraina. Vedem aceste pericole, inclusiv cele legate de drone. Este un pas corect în consolidarea colaborării dintre statele noastre”, a declarat Volodimir Zelenski la București.

Potrivit Axios, Ucraina a dezvoltat sisteme de apărare capabile să intercepteze dronele iraniene Shahed, dar și drone-interceptor cu costuri reduse. Aceste tehnologii au fost create în timpul războiului și sunt adaptate pentru a combate atacurile cu aparate fără pilot.

Dronele iraniene au provocat deja victime în rândul militarilor americani și au generat pagube materiale importante.

Chiar și în aceste condiții, administrația americană nu a sprijinit inițial propunerea venită din partea Kievului. Potrivit unor oficiali citați în presă, rezervele au fost legate atât de relația politică cu liderul ucrainean, cât și de modul în care a fost formulată inițiativa.

Situația s-a schimbat abia recent. The New York Times scria în urmă cu câteva zile că Statele Unite au cerut săptămâna trecută ajutorul Ucrainei pentru a contracara atacurile cu drone iraniene.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, declara atunci că că după această cooperare intensitatea atacurilor a scăzut cu aproximativ 90%, iar numărul militarilor americani uciși s-a dovedit mult mai mic decât estimările inițiale. În același timp, interesul pentru tehnologii capabile să combată drone rămâne foarte mare în Statele Unite. Pentagonul analizează dezvoltarea propriei platforme antidrone, denumită Merops, și testează mai multe metode de interceptare.

Printre variantele analizate se numără folosirea elicopterelor de atac AH-64 Apache sau a aparatelor britanice AW159 Wildcat, echipate cu rachete Martlet.

Axios arată că ucrainenii au încercat să își adapteze oferta la stilul de negociere al lui Donald Trump, inspirându-se din cartea acestuia, The Art of the Deal.

„Cunoscând mentalitatea lui Trump, ucrainenii au structurat propunerea ca pe un parteneriat de afaceri, promițând că proiectul ar putea crea locuri de muncă în industria de apărare din SUA”, arată Axios.

Experții estimează că o dronă iraniană Shahed costă între 20.000 și 50.000 de dolari. Dronele-interceptor dezvoltate de Ucraina sunt chiar mai ieftine, iar eficiența lor în luptă ar putea fi mai ridicată.