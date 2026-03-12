Volodomir Zelenski a ajuns la București. Ce va discuta cu Nicușor Dan și Ilie Bolojan

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a ajuns la București pentru discuții cu omologul său român, Nicușor Dan. dar și cu premierul Ilie Bolojan. Vizita include întrevederi oficiale la Palatul Cotroceni și o agendă politică și economică complexă.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns miercuri la București pentru o vizită oficială. El a fost întâmpinat de autoritățile române și se îndreaptă către Palatul Cotroceni, unde va fi primit de președintele României, Nicușor Dan.

Vizita survine în contextul consolidării relațiilor bilaterale dintre România și Ucraina și urmărește discutarea unor teme de interes strategic și economic.

Ceremonia oficială de primire a lui Zelenski la Cotroceni este programată la ora 13:30 și include fotografia oficială, convorbiri tête-à-tête, discuții oficiale și declarații comune de presă. Administrația Prezidențială de la București a precizat că discuțiile „vor include teme care să faciliteze consolidarea unei relații bilaterale cuprinzătoare, constructive, orientate spre viitor”.

Președintele român și omologul său ucrainean vor aborda dezvoltarea dialogului politic, intensificarea cooperării economice și colaborarea în sectoare strategice precum energia și industriile de apărare. Discuțiile vor viza, de asemenea, dezvoltarea conectivității și a proiectelor transfrontaliere, precum și rolul României în procesul de reconstrucție a Ucrainei. Printre temele importante se numără securitatea la Marea Neagră și situația minorității române din Ucraina.

De asemenea, președintele Ucrainei, Volodomir Zelenski, se va întâlni la București și cu premierul Ilie Bolojan, potrivit anunțului făcut de Guvernul României.

„Pe agenda discuțiilor se vor afla teme care privesc cooperarea bilaterală și în plan european”, conform comunicatului.

Conform surselor de la RBC-Ucraina, Zelenski va continua vizitele externe vineri, când se va afla în Franța. Acolo, el va avea o întrevedere cu președintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee.

Întâlnirea va permite continuarea dialogului european privind securitatea regională și reconstrucția Ucrainei.

Această vizită marchează un pas important în consolidarea relațiilor dintre România și Ucraina și subliniază implicarea României în sprijinirea procesului de reconstrucție și în cooperarea regională la Marea Neagră.