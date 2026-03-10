Volodimir Zelenski vine joi în România pentru o vizită oficială

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, va veni joi, 12 martie, în România, pentru o vizită oficială, în cadrul căreia se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan.

Vizita are loc după contactele recente dintre cei doi lideri. În noiembrie 2025, Nicușor Dan a purtat o convorbire telefonică cu omologul său ucrainean, discuție în care au fost abordate evoluțiile din domeniul securității, dar și perspectivele relațiilor dintre cele două state. În urma acelui dialog, șeful statului român a transmis public un mesaj pe platforma X, subliniind importanța sprijinului pentru Ucraina în contextul conflictului declanșat de Rusia.

„Ucraina trebuie să câştige războiul, deoarece luptă pentru securitatea întregii Europe şi pentru valorile noastre comune”, a fost mesajul publicat atunci de preşedintele Nicușor Dan pe platforma X.

Tot atunci, liderul de la București a vorbit și despre intenția ambelor părți de a consolida relația dintre România și Ucraina.

„Pe plan bilateral am agreat să facem eforturi pentru stabilirea unui parteneriat strategic, amândoi suntem dedicaţi să implementăm o agendă pragmatică, de perspectivă şi sustenabilă”, a adăugat Nicuşor Dan.

Vizita programată pentru 12 martie va fi a doua deplasare oficială a lui Volodimir Zelenski în România. Prima a avut loc pe 10 octombrie 2023, când liderul ucrainean s-a întâlnit la Palatul Cotroceni cu președintele de atunci al României, Klaus Iohannis.

În cadrul acelei vizite a fost semnat Parteneriatul Strategic dintre România și Ucraina. De asemenea, fusese planificat și un discurs al lui Zelenski în Parlamentul României, însă momentul nu a mai avut loc. Decizia a fost explicată oficial prin motive de securitate, pe fondul tensiunilor politice interne generate de reacțiile unor parlamentari extremiști.

Pe lângă vizita oficială din martie, președintele ucrainean este așteptat din nou în România și în luna mai, cu ocazia summitului București 9.

Reuniunea B9 din acest an este programată pentru data de 13 mai 2026, la București, fiind considerată una dintre întâlnirile importante pentru securitatea flancului estic al NATO, într-un context regional tensionat.

Formatul București 9 a fost lansat în 2015 chiar în capitala României, la inițiativa comună a României și Poloniei, ca răspuns la acțiunile Rusiei din anul 2014.