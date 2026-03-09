Bani pentru avioanele lui Iohannis, nu și pentru opera lui Brâncuși. Cum a eșuat un proiect național

Dragoș Neamu a fost invitatul de azi al lui Liviu Mihaiu la podcastul pe care jurnalistul îl realizează pentru evz.ro și care e difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Manager Noaptea Muzeelor și Noaptea Muzeelor la Sate, Dragoș Neamu a vorbit despre un proiect ratat de statul român în urmă cu mai bine de un deceniu. Atunci când s-a încercat achiziționarea operei lui Constantin Brâncuși, „Cumințenia Pământului”.

„Mie personal mi s-a părut un proiect ratat încă din stadiul de gândire. Eu am fost împotriva acestei idei, m-am înhămat la ea pentru că practic am executat o solicitare a colegilor mei din acea perioadă, din guvernul tehnocrat, în care am avut plăcerea să lucrez. Dar lucrurile se știau și aveau o rezolvare foarte simplă. Scoți banii și dai. Până la urmă, 11 milioane de euro pentru statul român, așa chinuit și cu problemele financiare pe care le are, e o sumă abordabilă și un act absolut logic și normal. Pe care orice țară din lumea asta îl face”, a afirmat invitatul lui Liviu Mihaiu.

Dragoș Neamu a dat ca exemple banii care s-au cheltuit pentru deplasările fostului președinte, Klaus Iohannis. Comparativ cu suma ce nu s-a putut strânge pentru achiziționarea operei marelui sculptor.

„Adică, niciodată nu se ajunge într-o astfel de situație. Întotdeauna pentru operele de mare valoare statul scoate banii, oricât ar costa, și sunt exemple celebre în acest sens. Mi-aduc aminte că numai avioanele domnului Iohannis au costat vreo 14 milioane de euro, cel puțin așa era o inventariere. S-a putut atunci pentru lucruri mai puține și pentru rezultate zero. Pentru Brâncuși rezultatele ar fi fost extraordinare. Îl omagem în toate felurile, dar nu avem Nu avem suficient conținut cultural”, a afirmat Dragpș Neamu.

Liviu Mihaiu este de părere că și în acest caz, marii vinovați au fost cei din administrația statului. „În fruntea administrației, oamenii care sunt aleși sunt ori incompetenți, ori rău intenționați, ori corupți, ori toate trei la un loc. Aest diagnostic e general, pentru toată administrația românească, nu e doar în cultură, este și în mediu.