Trump: Iranul e la capăt de linie, dar războiul va continua. Membri ai forțelor de securitate din Iran, loviți de drone din Israel. Live text

Trei membri ai echipajului despre care se crede că sunt prinși la bordul unui vrachier thailandez lovit de proiectile în timp ce călătorea prin Strâmtoarea Ormuz nu au fost încă salvați, a declarat proprietarul navei.

Gărzile Revoluționare iraniene au declarat ieri că au lovit nava Mayuree Naree, înmatriculată în Thailanda, precum și o navă cu pavilion liberian, în strâmtoare, deoarece navele au ignorat „avertismentele”.

Nava thailandeză a fost lovită în timp ce tranzita prin canalul Golfului, după ce a plecat din portul Khalifa din Emiratele Arabe Unite.

Cele două proiectile au deteriorat sala motoarelor navei Mayuree Naree și au provocat un incendiu, a declarat compania de transport thailandeză Precious Shipping într-un comunicat.

„Trei membri ai echipajului sunt dați dispăruți și se crede că sunt prinși în sala motoarelor”, se arată în comunicat, adăugând că autoritățile depun eforturi pentru a-i salva. „Din păcate, aceasta este situația”, spune directorul general al firmei, Khalid Hashim.

„Încă nu am reușit să facem pe nimeni să urce la bordul navei noastre, chiar dacă incendiul a fost stins”, spune Hashim într-un e-mail. „Încercăm diferite căi pentru a ne îmbarca.”

Marina omaneză a salvat miercuri 20 dintre marinarii navei, a declarat marina thailandeză. Ministerul de Externe al Thailandei a declarat că toți cei 23 de membri ai echipajului erau thailandezi.

Toate navele thailandeze au părăsit Strâmtoarea Ormuz, iar Bangkokul „a protestat împotriva violenței la care au fost supuse navele comerciale”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt adjunct al ministerului, Panidol Patchimsawat.

„Vă asigurăm că suntem într-o misiune de a-i găsi pe cei trei dispăruți”, adaugă el.

Un proiectil neidentificat a lovit o navă container, provocând un mic incendiu, la 35 de mile marine nord de Jebel Ali, în Emiratele Arabe Unite, a declarat United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO).

„Toți membrii echipajului sunt raportați în siguranță”, a declarat agenția într-un aviz. „În acest moment nu a fost raportat niciun impact asupra mediului.”

Arabia Saudită a doborât o dronă care se apropia de un district care găzduiește ambasade străine, a anunțat ministerul apărării al țării.

„O dronă inamică a fost doborâtă în timp ce încerca să se apropie de districtul ambasadelor”, a postat un purtător de cuvânt al ministerului apărării pe X, după ce a confirmat că Arabia Saudită a interceptat, de asemenea, o dronă în estul țării.

Ministerul apărării din Kuweit a declarat, de asemenea, că sistemele sale de apărare aeriană au interceptat mai multe drone în timp ce Iranul efectuează atacuri asupra țărilor bogate în petrol din Golf, promițând să vizeze piețele energetice globale ca răspuns la atacurile americano-israeliene.

Un incendiu major a lovit joi dimineața un cartier din capitala Bahrainului, care găzduiește aeroportul internațional al regatului insular, după un atac iranian, autoritățile îndemnând oamenii din zona înconjurătoare să închidă ferestrele din cauza fumului.

Incendiul a izbucnit pe insula Muharraq din Bahrain, care găzduiește Aeroportul Internațional Bahrain. Ministerul de Interne din Bahrain îl descrie ca pe un incendiu care a afectat rezervoarele de petrol din zonă. Aeroportul are rezervoare de combustibil pentru avioane, în timp ce există și alte rezervoare în zonă pentru industria petrolieră a regatului.

Ministerul de Interne din Bahrain a emis o alertă pentru oamenii din cartierele înconjurătoare „să rămână în casele lor, să închidă ferestrele și deschiderile de ventilație, ca măsură de precauție împotriva posibilei expuneri la fumul provenit de la incendiul în curs de stingere”.

Bahrainul a mutat câteva aeronave din zona aeroportului miercuri dimineața.

Departamentul Energiei al Statelor Unite declară că va elibera 172 de milioane de barili din rezerva strategică de petrol „începând de săptămâna viitoare”, deoarece războiul din Orientul Mijlociu perturbă prețurile petrolului.

Eliberarea va „dura aproximativ 120 de zile, pe baza ratelor de descărcare planificate”, spune agenția într-o postare pe X.

Postarea acuză, de asemenea, Iranul de manipulare și amenințare a „securității energetice a Americii și a aliaților săi”.

A douăsprezecea zi de război continuă cu lovituri americano-israeliene în Iran, cu atacuri în Liban contra teroriștilor Hezbollah, susținuți de regimul de la Teheran, dar și cu lovituri de răspuns iraniene și ale milițiilor susținute de teocrația islamică, potrivit The Times of Israel.

Dronele din Israel au efectuat atacuri asupra mai multor cartiere din Teheran miercuri seară, ucigând membri ai forțelor de securitate, relatează agenția de știri iraniană Fars.

Este prima dată de la izbucnirea războiului din Orientul Mijlociu pe 28 februarie când sunt raportate atacuri cu drone în capitala iraniană.

Fars spune că dronele au zburat deasupra districtelor sudice și nordice ale Teheranului, adăugând că „mai mulți membri ai forțelor de securitate și ai forței (voluntare) Basij staționate la punctele de control au fost martirizați”.

Un jurnalist AFP din partea de nord a orașului a auzit zgomotul puternic al unei drone care zbura deasupra zonei. Au existat mai multe explozii, inclusiv una mai puternică decât restul. Nu este clar dacă exploziile au fost legate de sistemul de apărare aeriană sau de atacuri.

Președintele SUA, Donald Trump, susține că, deși Iranul este „practic la capăt de linie”, dar asta „nu înseamnă că vom pune capăt imediat războiului”.

El le-a spus reporterilor că „strâmtoarea este într-o stare excelentă”, referindu-se aparent la Strâmtoarea Ormuz, pe care Iranul a închis-o în mare parte transportului global de petrol ca represalii pentru atacurile americane și israeliene.

Întrebat despre un raport conform căruia Iranul încearcă să comită un atac în California, Trump a spus că acesta este investigat, fără a oferi mai multe detalii. „Se întâmplă multe lucruri și tot ce putem face este să le luăm așa cum vin”, adaugă el.

Trump a adăugat că forțele de ordine americane au ochii pe „toate” celulele teroriste adormite legate de Iran din SUA. El a repetat că SUA ar dori să vadă un nou lider în Iran care „știe ce face... [și] poate construi o țară”.

El și-a reiterat amenințarea că SUA are capacitatea de a „lovi secțiuni din Teheran și din alte locuri” care ar face imposibilă reconstrucția Iranului vreodată. „Nu vrem asta”. „Am putea să le distrugem capacitatea electrică în decurs de o oră”, a insistat el. „Mulți oameni spun că [războiul] a fost deja câștigat”, a adăugat Trump.