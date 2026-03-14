Fiul ultimului șah al Iranului anunță că este pregătit să preia conducerea țării după căderea Republicii Islamice. Donald Trump, primele declarații

Fiul în exil al ultimului șah al Iranului, Reza Pahlavi, anunță că este gata să conducă țara imediat ce regimul actual se va prăbuși. Potrivit AFP, el lucrează deja la un sistem de tranziție.

Reza Pahlavi, fiul în exil al ultimului șah al Iranului, a declarat sâmbătă că este pregătit să conducă țara „imediat ce Republica Islamică va cădea”.

Mesajul său, publicat atât în persană, cât și în engleză pe rețelele sociale, subliniază că lucrează la formarea unui sistem de tranziție care să preia responsabilitatea guvernării odată cu sfârșitul regimului actual.

Pahlavi a explicat că au fost selectate și evaluate persoane competente, atât din interiorul Iranului, cât și din afara granițelor, pentru a ocupa funcții în cadrul sistemului de tranziție.

„Sistemul de tranziție, sub conducerea mea, va fi gata să își asume guvernarea țării imediat ce Republica Islamică va cădea și, cât mai curând posibil, să stabilească ordinea, securitatea, libertatea și condițiile pentru prosperitatea și înflorirea Iranului”, a precizat el în mesajul său.

Procesul de selecție a membrilor acestui organism este coordonat de Saeed Ghasseminejad, consilier senior pe probleme iraniene la think tank-ul american Fundația pentru Apărarea Democrațiilor (FDD) și cunoscut opozant al Republicii Islamice.

Declarațiile lui Pahlavi au loc pe fondul conflictelor regionale și al tensiunilor dintre Iran, Statele Unite și Israel, războiul inițiat de aceste două țări intrând sâmbătă în a treia săptămână.

Deși Reza Pahlavi s-a făcut cunoscut pe scena internațională în timpul mișcării de protest din Iran, care a atins apogeul în ianuarie, sprijinul oficial american rămâne limitat. Președintele Donald Trump a menționat că nu l-a întâlnit niciodată oficial și și-a exprimat scepticismul privind capacitatea lui Pahlavi de a conduce Iranul.

„Ei vorbesc despre fiul șahului, dar el nu a mai fost acolo (în Iran) de mulți, mulți ani”, a spus Trump.

Președintele SUA a adăugat că susține mai degrabă o soluție internă, comparabilă cu cea aplicată în Venezuela, unde forțele americane l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro în ianuarie, iar puterea a fost preluată de fosta vicepreședintă, Delcy Rodriguez. „Îmi place ideea unei soluții interne pentru că funcționează bine. Cred că am demonstrat deja acest lucru până acum în Venezuela”, a afirmat el.

Reza Pahlavi, care nu s-a mai întors în Iran de la Revoluția din 1979, conduce una dintre numeroasele mișcări de opoziție cu sediul în străinătate.

În trecut, a fost promotorul unui guvern de tranziție menit să pregătească alegeri democratice și să asigure stabilitatea politică a țării, subliniind că nu urmărește revenirea la monarhia absolută, ci o schimbare bazată pe voința cetățenilor iranieni.