Fiul ultimului șah al Iranului anunță că este pregătit să preia conducerea țării după căderea Republicii Islamice. Donald Trump, primele declarații

Reza Pahlavi / sursa foto: captura video
Fiul în exil al ultimului șah al Iranului, Reza Pahlavi, anunță că este gata să conducă țara imediat ce regimul actual se va prăbuși. Potrivit AFP, el lucrează deja la un sistem de tranziție.

Reza Pahlavi, fiul ultimului șah al Iranului, anunță că este pregătit pentru guvernarea țării

Reza Pahlavi, fiul în exil al ultimului șah al Iranului, a declarat sâmbătă că este pregătit să conducă țara „imediat ce Republica Islamică va cădea”.

Mesajul său, publicat atât în persană, cât și în engleză pe rețelele sociale, subliniază că lucrează la formarea unui sistem de tranziție care să preia responsabilitatea guvernării odată cu sfârșitul regimului actual.

Sistem de tranziție pregătit cu membri din interior și exterior

Pahlavi a explicat că au fost selectate și evaluate persoane competente, atât din interiorul Iranului, cât și din afara granițelor, pentru a ocupa funcții în cadrul sistemului de tranziție.

Facturile la energie scufundă una din cinci familii din România. Soluțiile propuse pentru combaterea sărăciei. Raport
Donald Trump trimite nave de război pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz: Să nu mai fie o amenințare
Sistemul de tranziție, sub conducerea mea, va fi gata să își asume guvernarea țării imediat ce Republica Islamică va cădea și, cât mai curând posibil, să stabilească ordinea, securitatea, libertatea și condițiile pentru prosperitatea și înflorirea Iranului”, a precizat el în mesajul său.

Reza Pahlavi

Procesul de selecție a membrilor acestui organism este coordonat de Saeed Ghasseminejad, consilier senior pe probleme iraniene la think tank-ul american Fundația pentru Apărarea Democrațiilor (FDD) și cunoscut opozant al Republicii Islamice.

Donald Trump nu vede în fiul ultimului șah al Iranului o soluție viabilă

Declarațiile lui Pahlavi au loc pe fondul conflictelor regionale și al tensiunilor dintre Iran, Statele Unite și Israel, războiul inițiat de aceste două țări intrând sâmbătă în a treia săptămână.

Deși Reza Pahlavi s-a făcut cunoscut pe scena internațională în timpul mișcării de protest din Iran, care a atins apogeul în ianuarie, sprijinul oficial american rămâne limitat. Președintele Donald Trump a menționat că nu l-a întâlnit niciodată oficial și și-a exprimat scepticismul privind capacitatea lui Pahlavi de a conduce Iranul.

Ei vorbesc despre fiul șahului, dar el nu a mai fost acolo (în Iran) de mulți, mulți ani”, a spus Trump.

Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: whitehouse.gov

Președintele SUA a adăugat că susține mai degrabă o soluție internă, comparabilă cu cea aplicată în Venezuela, unde forțele americane l-au capturat pe președintele Nicolas Maduro în ianuarie, iar puterea a fost preluată de fosta vicepreședintă, Delcy Rodriguez. „Îmi place ideea unei soluții interne pentru că funcționează bine. Cred că am demonstrat deja acest lucru până acum în Venezuela”, a afirmat el.

Reza Pahlavi și opoziția iraniană

Reza Pahlavi, care nu s-a mai întors în Iran de la Revoluția din 1979, conduce una dintre numeroasele mișcări de opoziție cu sediul în străinătate.

În trecut, a fost promotorul unui guvern de tranziție menit să pregătească alegeri democratice și să asigure stabilitatea politică a țării, subliniind că nu urmărește revenirea la monarhia absolută, ci o schimbare bazată pe voința cetățenilor iranieni.

18:03 - Locul către care se reorientează pensionarii. Chiria este un chilipir, iar peisajul este de vis
17:55 - Cristina Spătar despre blestemul mamei sale: Toate femeile din viața lui taică-meu au murit
17:43 - Facturile la energie scufundă una din cinci familii din România. Soluțiile propuse pentru combaterea sărăciei. Raport
17:35 - Muștele polițiste, mai eficiente decât câinii într-un viitor nu foarte îndepărtat
17:28 - Donald Trump trimite nave de război pentru a debloca Strâmtoarea Ormuz: Să nu mai fie o amenințare
17:20 - Filozoful și sociologul german Jürgen Habermas a murit la 96 de ani. A fost considerat unul dintre cei mai mari intel...

Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
