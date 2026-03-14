Zelenski și-a spus nemulțumirea față de hotărârea lui Donald Trump privind petrolul rusesc

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este nemulțumit de decizia Statelor Unite de a introduce o derogare temporară de 30 de zile de la sancțiunile aplicate petrolului rusesc, afirmând că măsura ar putea aduce Moscovei venituri suplimentare semnificative și ar putea influența evoluția războiului din Ucraina, potrivit Associated Press.

Declarațiile au fost făcute vineri, la Paris, în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Franței, Emmanuel Macron.

Decizia Washingtonului vine într-un context marcat de tensiuni în Orientul Mijlociu și de perturbări ale producției de petrol în regiunea Golfului Persic, situație care a dus la creșterea prețurilor pe piața globală a energiei.

Liderul ucrainean a susținut că relaxarea temporară a sancțiunilor riscă să ofere Rusiei resurse financiare suplimentare pentru a continua ofensiva militară împotriva Ucrainei.

„Această relaxare, doar din partea Statelor Unite, ar putea oferi Rusiei aproximativ 10 miliarde de dolari pentru război”, a declarat Zelenski. „Acest lucru cu siguranță nu ajută pacea.”

El a subliniat că veniturile obținute de Rusia din exporturile de energie sunt utilizate pentru finanțarea operațiunilor militare. „Cred că ridicarea sancțiunilor va duce, în orice caz, la consolidarea poziției Rusiei. Ea cheltuiește banii din vânzările de energie pe arme, iar toate acestea sunt apoi folosite împotriva noastră”, a spus președintele ucrainean.

În opinia sa, măsura ar putea avea consecințe directe asupra securității Ucrainei. „Prin urmare, ridicarea sancțiunilor doar pentru ca mai multe drone să zboare ulterior spre tine nu este, în opinia mea, decizia corectă”, a adăugat Zelenski.

Departamentul Trezoreriei al Statelor Unite a anunțat joi o derogare de 30 de zile de la sancțiunile privind petrolul rusesc. Scopul măsurii este de a permite deblocarea unor transporturi de petrol rusesc care au rămas blocate pe mare și de a reduce presiunea asupra pieței energetice globale, afectată de conflictul din Iran.

Analiștii consideră că blocajele în producția de petrol din zona Golfului Persic au dus la creșterea prețurilor, situație care favorizează economia rusă. Moscova se bazează în mare măsură pe veniturile din exporturile de petrol pentru a finanța invazia din Ucraina, iar sancțiunile internaționale au reprezentat un obstacol tot mai mare pentru aceste venituri.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a precizat că decizia Washingtonului nu schimbă regimul general de sancțiuni impus Rusiei de către statele occidentale.

„Derogările anunțate de Statele Unite sunt limitate și adoptate în mod excepțional”, a declarat Macron.

„Nu reprezintă o eliminare amplă sau permanentă a sancțiunilor pe care ei înșiși au decis să le aplice.”

Potrivit liderului francez, sancțiunile occidentale împotriva Moscovei continuă să fie în vigoare în majoritatea sectoarelor economice.

Cancelarul german Friedrich Merz a adoptat o poziție mai critică față de decizia Washingtonului. El a declarat că liderii statelor din Grupul celor Șapte economii industrializate (G7) au discutat recent cu președintele american Donald Trump despre problema livrărilor de petrol și gaz natural lichefiat din Rusia.

„Șase membri ai G7 au exprimat foarte clar opinia că aceasta nu este semnalul corect care trebuie transmis”, a spus Merz în timpul unei vizite în Norvegia.

El a adăugat că există întrebări legate de motivele deciziei americane. „Există în prezent o problemă de preț, dar nu una de aprovizionare. În acest sens, aș dori să știu ce motive suplimentare au determinat guvernul SUA să ia această decizie”, a declarat cancelarul german.

În paralel, Zelenski a afirmat că Ucraina a devenit unul dintre cei mai importanți producători de drone interceptoare și că este dispusă să împărtășească această expertiză cu Statele Unite și cu parteneri din regiunea Golfului.

Kievul speră ca, în schimbul acestei cooperări, să primească echipamente militare avansate pe care nu le poate produce la nivel intern.

Totuși, președintele american Donald Trump a respins ideea unei astfel de colaborări. „Nu, nu avem nevoie de ajutorul lor pentru apărarea împotriva dronelor”, a declarat Trump într-un interviu difuzat la Fox News Radio.

Zelenski a afirmat că Ucraina a primit solicitări de cooperare în domeniul dronelor din partea a șase state și că echipe de experți ucraineni au fost deja trimise în trei dintre acestea. El a subliniat că experiența militară acumulată de Ucraina include nu doar producerea de drone interceptoare, ci și utilizarea integrată a radarelor și a sistemelor de apărare aeriană.

„Trebuie să existe o muncă adecvată și sistematică cu radarele și cu întregul sistem de apărare aeriană”, a spus Zelenski. „Ucraina este pregătită să împărtășească această experiență pentru securitatea partenerilor care ne sprijină.”

Potrivit liderului ucrainean, negocierile mediate de Statele Unite între Moscova și Kiev, care urmăresc oprirea conflictului, sunt în prezent suspendate din cauza situației din Iran. El a precizat însă că discuțiile ar putea fi reluate în cursul săptămânii viitoare.

Războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei durează de peste patru ani și reprezintă cel mai mare conflict militar din Europa de la cel de-al Doilea Război Mondial.