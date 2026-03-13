Lazurca, despre Zelenski: Are o personalitare extraordinar de intensă

Marius Lazurca, consilierul președintelui României, Nicușor Dan, pe probleme de securitate națională, a oferit un portret detaliat al președintelui ucraineanVolodimir Zelenski și a comentat semnificația parteneriatului strategic recent semnat între România și Ucraina, potrivit Presidency.

Potrivit lui Lazurca, Zelenski combină calități aparent contradictorii: „o persoană foarte afabilă, cu o dezinvoltură evidentă de comunicare și de relaționare cu cei din jur, și în egală măsură o personalitate extraordinar de intensă”.

Consilierul a declarat că discursul președintelui ucrainean reflectă dramatismul experiențelor poporului său: „În ciuda învelişului de retorică binevoitoare, tot ceea ce spune cântărește foarte greu, adesea în drame ale familiilor ucrainene, în victime, în orașe făcute zob, în destine făcute praf.”

Lazurca l-a descris pe Zelenski ca pe „un lider înnăscut, abil, capabil să își apere interesele cu dezinvoltură și dexteritate”, iar experiența războiului i-a întărit poziția pe scena internațională, facilitând relațiile diplomatice și militare.

Întrebat despre presupusele legături ascunse ale României cu Moscova, Lazurca a respins ideea existenței unui „deep state” pro-rus. „Mi-e greu să găsesc argumente care să sprijine ipoteza că, în adâncurile statului român, există o instalație care produce loialitate față de Federația Rusă”, a explicat el.

Consilierul a recunoscut însă că la nivel individual există simpatizanți ai ideilor promovate de Moscova, dar acestea nu au puterea de a influența deciziile strategice ale statului. „Există în adâncul națiunii române o neîncredere față de Rusia care face imposibilă nașterea unui fenomen ocult care să afecteze politica externă”, a adăugat Lazurca.

Consilierul a precizat că semnarea parteneriatului strategic dintre România și Ucraina simbolizează nu doar o consolidare a relațiilor bilaterale, ci și depășirea unei perioade de neîncredere. „Documentul este aspirațional și își propune să alimenteze cu o nouă ambiție și resurse de creativitate politică o relație care poate mai mult. Mesajul este că țările noastre au crescut suficient încât să putem face mai mult împreună.”

Lazurca a subliniat că ajutorul oferit Ucrainei trebuie privit ca o investiție strategică, nu ca o cheltuială. „Ceea ce România face împreună cu vecinii săi este o investiție în propria securitate și în propriul viitor.

Dacă Ucraina ar fi căzut, am fi regretat că nu am făcut mai mult pentru a o asista. Fără îndoială, ne-ar fi costat mai mult.” Potrivit estimărilor oficiale, sprijinul României către Ucraina se ridică la aproximativ 8 miliarde de lei.

Lazurca a explicat și dinamica politică internă, precizând că românii rămân majoritar pro-europeni și pro-americani, chiar dacă anumite partide par să contrazică această orientare. „Întrebați pe șleau, românii rămân pro-europeni, pro-americani. Pe acest fond statistic, apar totuși partide care par să contrazică această preferință solidă a românilor. Cred că explicația trebuie să fie mai sofisticată”, a afirmat consilierul.