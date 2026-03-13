Politica

Lazurca, despre Zelenski: Are o personalitare extraordinar de intensă

Comentează știrea
Lazurca, despre Zelenski: Are o personalitare extraordinar de intensăVolodimir Zelenski. Sursa foto: Facebook/Володимир Зеленський
Din cuprinsul articolului

Marius Lazurca, consilierul președintelui României, Nicușor Dan, pe probleme de securitate națională, a oferit un portret detaliat al președintelui ucraineanVolodimir Zelenski și a comentat semnificația parteneriatului strategic recent semnat între România și Ucraina, potrivit Presidency.

Marius Lazurca, despre Zelenski

Potrivit lui Lazurca, Zelenski combină calități aparent contradictorii: „o persoană foarte afabilă, cu o dezinvoltură evidentă de comunicare și de relaționare cu cei din jur, și în egală măsură o personalitate extraordinar de intensă”.

Volodimir Zelenski și Nicușor Dan

Volodimir Zelenski și Nicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro

Consilierul a declarat că discursul președintelui ucrainean reflectă dramatismul experiențelor poporului său: „În ciuda învelişului de retorică binevoitoare, tot ceea ce spune cântărește foarte greu, adesea în drame ale familiilor ucrainene, în victime, în orașe făcute zob, în destine făcute praf.”

Lazurca l-a descris pe Zelenski ca pe „un lider înnăscut, abil, capabil să își apere interesele cu dezinvoltură și dexteritate”, iar experiența războiului i-a întărit poziția pe scena internațională, facilitând relațiile diplomatice și militare.

Ca în perioada sovietică. Cum a fost persecutată Mitropolia Basarabiei în perioada guvernării lui Vladimir Voronin
Ca în perioada sovietică. Cum a fost persecutată Mitropolia Basarabiei în perioada guvernării lui Vladimir Voronin
Românul dorit de Mircea Lucescu la națională, surprins cu steagul Ungariei în mână
Românul dorit de Mircea Lucescu la națională, surprins cu steagul Ungariei în mână

Relația României cu Rusia

Întrebat despre presupusele legături ascunse ale României cu Moscova, Lazurca a respins ideea existenței unui „deep state” pro-rus. „Mi-e greu să găsesc argumente care să sprijine ipoteza că, în adâncurile statului român, există o instalație care produce loialitate față de Federația Rusă”, a explicat el.

Lazurca

Lazurca. Sursa foto: Captură video

Consilierul a recunoscut însă că la nivel individual există simpatizanți ai ideilor promovate de Moscova, dar acestea nu au puterea de a influența deciziile strategice ale statului. „Există în adâncul națiunii române o neîncredere față de Rusia care face imposibilă nașterea unui fenomen ocult care să afecteze politica externă”, a adăugat Lazurca.

Parteneriat strategic și sprijin pentru Ucraina

Consilierul a precizat că semnarea parteneriatului strategic dintre România și Ucraina simbolizează nu doar o consolidare a relațiilor bilaterale, ci și depășirea unei perioade de neîncredere. „Documentul este aspirațional și își propune să alimenteze cu o nouă ambiție și resurse de creativitate politică o relație care poate mai mult. Mesajul este că țările noastre au crescut suficient încât să putem face mai mult împreună.”

Lazurca a subliniat că ajutorul oferit Ucrainei trebuie privit ca o investiție strategică, nu ca o cheltuială. „Ceea ce România face împreună cu vecinii săi este o investiție în propria securitate și în propriul viitor.

Dacă Ucraina ar fi căzut, am fi regretat că nu am făcut mai mult pentru a o asista. Fără îndoială, ne-ar fi costat mai mult.” Potrivit estimărilor oficiale, sprijinul României către Ucraina se ridică la aproximativ 8 miliarde de lei.

Lazurca a explicat și dinamica politică internă, precizând că românii rămân majoritar pro-europeni și pro-americani, chiar dacă anumite partide par să contrazică această orientare. „Întrebați pe șleau, românii rămân pro-europeni, pro-americani. Pe acest fond statistic, apar totuși partide care par să contrazică această preferință solidă a românilor. Cred că explicația trebuie să fie mai sofisticată”, a afirmat consilierul.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  1. Marius spune:
    13 martie 2026 la 15:58

    Cum vă mai suportă pământul?🤔

Stiri calde

16:20 - Ca în perioada sovietică. Cum a fost persecutată Mitropolia Basarabiei în perioada guvernării lui Vladimir Voronin
16:09 - Românul dorit de Mircea Lucescu la națională, surprins cu steagul Ungariei în mână
16:04 - Momente ridicole cu roboții chinezești. Unul a trebuit „reținut” de polițiști pentru că a speriat o bătrână
15:51 - Patru oameni au murit la Spitalul de Urgență Piatra Neamț. E focar de infecții nosocomiale
15:42 - Un fost ministru de Externe al României avertizează: „Trebuie să ne obișnuim cu o nouă lume”
15:37 - Sute de soldați și sisteme de artilerie pierdute într-o singură zi de Rusia

HAI România!

Un fost ministru de Externe al României avertizează: „Trebuie să ne obișnuim cu o nouă lume”
Un fost ministru de Externe al României avertizează: „Trebuie să ne obișnuim cu o nouă lume”
România, inamici pe două fronturi, Iran și Rusia și un singur aliat SUA 8
România, inamici pe două fronturi, Iran și Rusia și un singur aliat SUA 8
România, inamici pe două fronturi, Iran și Rusia și un singur aliat SUA 7
România, inamici pe două fronturi, Iran și Rusia și un singur aliat SUA 7

Proiecte speciale