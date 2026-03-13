International

Ucraina instituie oficial Ziua Limbii Române. Zelenski a semnat decretul

Volodimir Zelenski și Nicușor Dan. Sursă foto: presidency.ro
Ucraina a stabilit oficial o nouă sărbătoare dedicată limbii române, care va fi celebrată anual pe 31 august, potrivit unui decret semnat de preşedintele Volodimir Zelenski la 12 martie 2026. Aceasta marchează prima recunoaştere oficială a unei limbi străine, vorbite în ţările vecine, în calendarul ucrainean al sărbătorilor naţionale.

Ucraina instituie oficial Ziua Limbii Române

Conform documentului, iniţiativa urmăreşte să întărească relaţiile bilaterale dintre Ucraina şi România, promovând înţelegerea reciprocă, respectul cultural şi cooperarea în diferite domenii. Decretul menţionează că sărbătoarea are ca obiectiv „încurajarea dialogului intercultural și consolidarea legăturilor dintre comunitățile românești și ucrainene”.

România

Sursă foto: Freepik

Zelenski, vizită în România

Adoptarea acestei zile coincide cu vizita președintelui Zelenski în România, evidențiind dimensiunea simbolică și diplomatică a deciziei. Până în prezent, Ucraina nu a introdus nicio sărbătoare oficială în cinstea limbilor vorbite în țările vecine.

Singurele zile consacrate limbilor străine sau minorităților etnice includ Ziua scrierii și culturii slave, celebrată pe 24 mai și instituită în 2004 de fostul președinte Leonid Kucima, și evenimentele din 10 septembrie 2025 dedicate limbii și literaturii tătare din Crimeea, organizate la inițiativa Medjlisului, organismul reprezentativ al tătarilor din regiune.

Totuși, la momentul respectiv, guvernul ucrainean nu a adoptat o sărbătoare oficială pentru această comunitate și nu a transmis președintelui un proiect de decret în acest sens.

Volodimir Zelenski și Nicușor Dan la Cotroceni, București

Volodimir Zelenski și Nicușor Dan la Cotroceni, București/ Sursa foto INQUAM

Ucraina a instituit o altă sărbătoare națională

În plus, la sfârșitul anului 2024, Ucraina a instituit o altă sărbătoare națională, Ziua armoniei interetnice și a diversității culturale, menită să promoveze respectul pentru multiplele comunități etnice din țară. În acest context, Ziua limbii române reprezintă un pas important pentru recunoașterea oficială a diversității lingvistice și culturale și pentru consolidarea legăturilor cu România.

Astfel, pe 31 august, comunitățile românești din Ucraina vor avea ocazia să celebreze limba și cultura lor într-un cadru oficial, în timp ce autoritățile speră ca această inițiativă să întărească dialogul intercultural și să servească drept model pentru alte minorități etnice din țară.

Proiecte speciale