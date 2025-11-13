Decret papal: Aparițiile lui Iisus în Normandia nu sunt acceptate de Biserica Catolică

Vaticanul a anunțat miercuri că aparițiile raportate ale lui Iisus în micul oraș Dozule, situat în regiunea Normandia, nu pot fi considerate autentice de către cei 1,4 miliarde de catolici din lume.

Noua instrucțiune, aprobată de Papa Leon, a fost emisă de Biroul pentru Doctrina Credinței, principala autoritate doctrinară a Vaticanului.

O femeie catolică din Dozule afirmase că l-a văzut pe Isus de 49 de ori în anii 1970 și că acesta i-ar fi dictat mesaje, solicitându-i să construiască o cruce de 7,38 metri pe un deal din oraș.

Textul emis de Biroul Doctrinar precizează:

„Fenomenul presupuselor apariții ... trebuie considerat, definitiv, ca nefiind de origine supranaturală, cu toate consecințele care decurg din această determinare.”

Catolicii cred că figuri religioase precum Iisus sau Maria pot face apariții supranaturale, numite „apariții”, pentru a transmite mesaje religioase, a crea practici noi de devoțiune sau a face apeluri generale pentru pace.

Vaticanul are un proces formal de evaluare a aparițiilor revendicate și avertizează împotriva folosirii fenomenelor presupuse în scopuri financiare.

Instrucțiunea amintește că aparițiile recunoscute de Vatican includ apariția Mariei în Mexic, ca Fecioara din Guadalupe, în 1531, și aparițiile lui Isus către sora poloneză Faustina Kowalska în anii 1930.

În ceea ce privește crucea planificată în Dozule, Vaticanul a declarat:

„Crucea nu are nevoie de 738 de metri de oțel sau beton pentru a fi recunoscută: ea se ridică de fiecare dată când o inimă, mișcată de har, se deschide iertării.”

Instrucțiunea notează și că presupusa apariție a lui Iisus susținea că lumea se va sfârși înainte de anul 2000, iar Vaticanul a subliniat:

„Clar, această presupusă profeție nu s-a împlinit.”

Recent, Vaticanul a emis și un decret care clarifică titlurile pe care catolicii le pot folosi pentru Maria.

Textul specifică faptul că Maria nu poate fi numită „co-mântuitoare” a lumii, întrucât, potrivit credinței catolice, Iisus este singurul care a răscumpărat omenirea prin crucificare și moarte.