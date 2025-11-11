Garda Elvețiană sub anchetă pentru acuzații de antisemitism

La data de 10 noiembrie 2025, Vaticanul a anunțat că a demarat o investigație privind un posibil incident antisemitic care ar fi avut loc la una dintre intrările în Piața Sfântul Petru, implicând un membru al corpului de gardă al Garda Elvețiană Pontificală.

Incidentul ar fi avut loc pe 29 octombrie, cu ocazia audienței papale dedicate aniversării declarației din 1965 cu privire la relația Bisericii Catolice cu evreii şi alte religii necreştine.

Potrivit relatărilor, două femei aparţinând unei delegaţii internaţionale evreieşti care asistau la audienţa papală au afirmat că un membru al Gărzii Elveţiene „a şuşotit «Les Juifs» (evreii)” şi apoi a făcut un gest asemănător scuipatului în direcţia lor, pe o intrare laterală în Piaţa Sfântul Petru.

Una dintre cele două, scriitoarea şi regizoarea israeliană Michal Govrin, a declarat că:

„Când a fost confruntat … a făcut apoi «un sunet cu dispreț de scuipat spre noi».”

Conform unei reconstrucţii preliminare anunţate de biroul de presă al Vaticanului, ar fi apărut un disensiune în legătură cu o cerere de a face fotografii la un post de gardă, înainte ca incidentul să escaladeze.

Biroul de presă al Vaticanului, prin purtătorul de cuvânt Matteo Bruni, a confirmat primirea unui raport referitor la incident şi a precizat că elemente interpretate ca având „conotaţii antisemite” au fost identificate.

Totodată, Garda Elveţiană a anunţat deschiderea unei anchete interne de disciplină conform procedurilor aplicabile corpului.

În declaraţia oficială s-a subliniat angajamentul continuu al corpului faţă de „respectarea demnităţii fiecărei persoane şi a principiilor fundamentale de egalitate şi nediscriminare”.

Audiența papală din 29 octombrie a avut o semnificație specială, fiind dedicată comemorării a șase decenii de la adoptarea declarației Nostra Aetate, document al Conciliului Vatican II care a redefinit relațiile Bisericii Catolice cu religiile necreștine, în special cu iudaismul.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai comunităților evreiești și creștine din mai multe țări, marcând progresele realizate în dialogul interreligios.

Papa Leo al XIV-lea a reafirmat, în fața miilor de participanți, angajamentul Sfântului Scaun pentru combaterea antisemitismului și consolidarea legăturilor cu poporul evreu, declarând că „Biserica nu tolerează antisemitismul și îl combate”.

Discursul pontifului a fost primit cu aplauze prelungite și a fost considerat un moment de reafirmare a principiilor de respect reciproc și fraternitate.

În acest cadru, incidentul reclamat a atras o atenție suplimentară asupra importanței menținerii acestor valori în toate structurile Vaticanului.

Garda Elveţiană Pontificală reprezintă una dintre cele mai vechi instituţii militare încă active din lume, fiind fondată în anul 1506 de Papa Iulius al II-lea.

Rolul său principal este protejarea Suveranului Pontif şi asigurarea securităţii Vaticanului, o misiune îndeplinită fără întrerupere de peste cinci secole.

În prezent, corpul este format din aproximativ 135 de membri, toţi cetăţeni elveţieni, selectaţi pe baza unor criterii stricte de conduită, pregătire militară şi loialitate faţă de Biserica Catolică.

Garda este nu doar un simbol al continuităţii şi tradiţiei papale, ci şi o instituţie disciplinată care reflectă valorile de respect, onoare şi neutralitate asociate Elveţiei.

Uniformele sale renascentiste, inspirate din epoca lui Michelangelo, au devenit un element distinctiv al imaginii Vaticanului, îmbinând funcţia ceremonială cu cea de protecţie efectivă a Sfântului Scaun şi a evenimentelor oficiale desfăşurate în Cetatea Vaticanului.

Conform informaţiilor disponibile, ancheta internă va analiza filmările de securitate şi declaraţiile persoanelor implicate.

Rezultatele investigaţiei nu au fost încă făcute publice. Dacă se va confirma că gestul are caracter antisemitic, este de aşteptat ca Vaticanul şi Garda Elveţiană să decide măsuri disciplinare.

Incidentul survine într-un context global marcat de creşterea discuţiilor despre antisemitism şi relaţii interconfesionale, situaţie care face aparte relevantă reacţia şi procedura instituţională adoptată.