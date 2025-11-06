Părintele Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Preafericitul Părinte Claudiu-Lucian Pop a devenit noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, după ce a primit scrisoarea de confirmare din partea lui Papa Leon XIV. „Papa Leon al XIV-lea a confirmat alegerea episcopului eparhiei de Cluj-Gherla, PS Claudiu Pop, în demnitatea de Arhiepiscop Major de Făgăraş şi Alba Iulia”, a anunțat Vaticanul.

„Alegerea a fost efectuată canonic la Roma de Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Scrisoarea papei a fost semnată în 5 noiembrie şi a fost publicată joi de Sala de presă a Sfântului Scaun”, a mai anunțat Vaticanul.

În scrisoarea de confirmare semnată de Papa Leon al XIV-lea, se arată că acesta a primit cererea de confirmare a alegerii făcute de Sinodul episcopilor Bisericii Greco-Catolice, care l-a desemnat pe Claudiu-Lucian Pop Arhiepiscop Major de Făgăraș și Alba Iulia a Românilor.

Documentul face trimitere și la misiunea noului Arhiepiscop Major, subliniind că: „Spiritul Sfânt să Vă călăuzească, Beatitudine, în ministeriul la care Domnul V-a chemat, pentru a promova comuniunea și misiunea Bisericii Greco-Catolice Române, astfel încât aceasta să crească și să prospere, păstrând vie memoria numeroșilor martiri și mărturisitori care au scris cu viața lor pagini de neșters și glorioase de credință”.

Ambasadorul României la Vatican, George Bologan, a transmis un mesaj în care a vorbit despre provocările cu care se confruntă astăzi Biserica și Creștinismul.

„Provocările actuale, ale Bisericii şi ale creştinismului în general, indică o grea responsabilitate, dar şi nevoia de unitate şi slujire. Biserica este cea care însoţeşte cu răbdare, consolează şi construieşte punţi. Vă doresc să le descoperiţi celor însetaţi de cunoaştere anvergura şi profunzimea lăuntrică a omului, să le revigoraţi vitalitatea interioară şi celor care, într-o epocă descrisă ca post-creştină, resimt pierderea reperelor spirituale”, a spus acesta.

Potrivit ambasadorului României la Vatican, alegerea „este un semn de speranţă şi reînnoire pentru întreaga comunitate greco-catolică, care încununează un parcurs eclezial marcat de dăruire, discernământ şi fidelitate faţă de tradiţia Bisericii”.

„În calitate de ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun, vă manifest disponibilitatea de a colabora pe mai departe, pentru mai binele poporului lui Dumnezeu, al României şi pentru unitatea şi solidaritatea românilor indiferent de confesiune”, a mai adăugat ambasadorul român.

Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a murit pe 25 septembrie, la vârsta de 94 de ani.