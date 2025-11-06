Social

Părintele Claudiu Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

Preafericitul Părinte Claudiu-Lucian Pop. Sursa foto: bisericacatolica.ro
Preafericitul Părinte Claudiu-Lucian Pop a devenit noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, după ce a primit scrisoarea de confirmare din partea lui Papa Leon XIV. „Papa Leon al XIV-lea a confirmat alegerea episcopului eparhiei de Cluj-Gherla, PS Claudiu Pop, în demnitatea de Arhiepiscop Major de Făgăraş şi Alba Iulia”, a anunțat Vaticanul.

„Alegerea a fost efectuată canonic la Roma de Sinodul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Scrisoarea papei a fost semnată în 5 noiembrie şi a fost publicată joi de Sala de presă a Sfântului Scaun”, a mai anunțat Vaticanul.

În scrisoarea de confirmare semnată de Papa Leon al XIV-lea, se arată că acesta a primit cererea de confirmare a alegerii făcute de Sinodul episcopilor Bisericii Greco-Catolice, care l-a desemnat pe Claudiu-Lucian Pop Arhiepiscop Major de Făgăraș și Alba Iulia a Românilor.

„În această privinţă, sunt bucuros să Vă acord această confirmare şi să Vă exprim felicitări fraterne în Isus Cristos, Domnul nostru şi Dumnezeul nostru. Mă rog pentru ca, urmând exemplul veneraţilor predecesori ai Dumneavoastră, Beatitudinea Voastră, în calitate de părinte şi cap al acestei iubite Biserici ”sui iuris”, să fiţi un păstor care, după Inima lui Cristos, se îngrijeşte de turma care i-a fost încredinţată”, se mai arată în scrisoare.

Documentul face trimitere și la misiunea noului Arhiepiscop Major, subliniind că: „Spiritul Sfânt să Vă călăuzească, Beatitudine, în ministeriul la care Domnul V-a chemat, pentru a promova comuniunea și misiunea Bisericii Greco-Catolice Române, astfel încât aceasta să crească și să prospere, păstrând vie memoria numeroșilor martiri și mărturisitori care au scris cu viața lor pagini de neșters și glorioase de credință”.

Papa Leon XIV

Papa Leon XIV. Sursa foto: Captură video Youtube

Ambasadorul României la Vatican: Provocările actuale sunt o responsabilitate grea

Ambasadorul României la Vatican, George Bologan, a transmis un mesaj în care a vorbit despre provocările cu care se confruntă astăzi Biserica și Creștinismul.

„Provocările actuale, ale Bisericii şi ale creştinismului în general, indică o grea responsabilitate, dar şi nevoia de unitate şi slujire. Biserica este cea care însoţeşte cu răbdare, consolează şi construieşte punţi. Vă doresc să le descoperiţi celor însetaţi de cunoaştere anvergura şi profunzimea lăuntrică a omului, să le revigoraţi vitalitatea interioară şi celor care, într-o epocă descrisă ca post-creştină, resimt pierderea reperelor spirituale”, a spus acesta.

Alegerea noului arhiepiscop, semn de speranță pentru comunitatea greco-catolică

Potrivit ambasadorului României la Vatican, alegerea „este un semn de speranţă şi reînnoire pentru întreaga comunitate greco-catolică, care încununează un parcurs eclezial marcat de dăruire, discernământ şi fidelitate faţă de tradiţia Bisericii”.

„În calitate de ambasador al României pe lângă Sfântul Scaun, vă manifest disponibilitatea de a colabora pe mai departe, pentru mai binele poporului lui Dumnezeu, al României şi pentru unitatea şi solidaritatea românilor indiferent de confesiune”, a mai adăugat ambasadorul român.

Cardinalul Lucian Mureşan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a murit pe 25 septembrie, la vârsta de 94 de ani.

