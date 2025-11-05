Ambasadorul Indiei, în peripeții pe șine. Locomotiva trenului spre Brașov s-a defectat

Un incident neobișnuit a pus la încercare răbdarea unui diplomat străin aflat în misiune oficială în România. Ambasadorul Indiei, Manoj Kumar Mohapatra, a ajuns cu o întârziere de aproape două ore și jumătate la o întâlnire economică la Brașov, după ce trenul în care călătorea s-a defectat în drum spre destinație.

Diplomatul alesese trenul ca alternativă la traficul aglomerat de pe DN1, însă călătoria s-a transformat într-o experiență tipic românească. Toate garniturile care au circulat în dimineața zilei de 4 noiembrie pe ruta București–Brașov au avut întârzieri, însă cea cu care se deplasa ambasadorul a fost cea mai afectată, potrivit Bună Ziua Brașov.

Potrivit unor surse, trenul a fost nevoit să se oprească după ce o altă locomotivă i-a apărut pe traseu, iar ulterior, la Sinaia, chiar locomotiva garniturii s-a stricat. Trenul a staționat aproape o oră, iar echipele SPP care încercau să preia delegația nu au putut interveni, întrucât garnitura rămăsese pe un pod, inaccesibil pentru vehicule.

În final, trenul a ajuns la Sinaia cu o întârziere de 126 de minute, iar în Brașov cu o întârziere totală de 140 de minute.

Deși incidentul i-a afectat programul, ambasadorul Indiei a transmis un mesaj pozitiv la sosirea sa în Brașov, subliniind potențialul colaborării economice dintre cele două țări:

„Îmi doresc ca acesta să fie începutul unei noi ere pentru comerţul dintre cele două ţări. Braşovul are un potențial industrial suficient ca să poată colabora de acum cu India în interesul ambelor ţări”, a declarat dr. Manoj Kumar Mohapatra.

Ambasadorul a participat la o reuniune organizată la Camera de Comerț și Industrie Brașov, unde s-a întâlnit cu reprezentanți ai mediului local de afaceri și cu o delegație de oameni de afaceri din India.

„Este pentru prima dată când la Braşov ajunge un înalt demnitar al unei ţări asiatice şi nu al oricărei ţări asiatice. Vorbim despre India, care are cea mai mare populaţie de pe glob. Ministrul Comerţului şi Industriei ne vizitează astăzi Braşovul. Şi vine împreună cu 23 de firme importante din India, toate pe domeniul IT&C, pe domeniul automotiv, pe domeniul defence, pe domeniul dronelor, deci sunt foarte activi sau îşi propun să devină foarte activi pe piaţa braşoveană pentru aceste domenii enumerate”, a declarat Silviu Costea, președintele Camerei de Comerț.

Interesul companiilor indiene se concentrează pe sectorul apărării, inclusiv dezvoltarea de drone și echipamente militare, domenii în care Brașovul are deja o bază industrială solidă.

Întâmplarea nefericită a avut loc chiar în ziua în care ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, anunța reluarea activității Comisiei Economice România–India, după o pauză de opt ani.

„L-am primit astăzi, la sediul MAE, pe oficialul indian care se află în România pentru a coprezida Comisia Mixtă Interguvernamentală de Cooperare Economică România–India alături de ministrul Radu Miruță, desemnat de România pentru a coprezida comisia. Ne asigurăm că oprim scăderea volumului din relațiile comerciale, anul trecut acestea au scăzut de la 1,7 miliarde de USD în 2023 la doar 1 miliard în 2024. Mai ales că avem un ministru al Economiei axat și pe parteneriatul în relațiile externe și cu rezultate vizibile”, a scris Țoiu pe Facebook.

Șefa diplomației a subliniat că România nu trebuie să aștepte deciziile Uniunii Europene pentru a-și urmări propriile interese economice: „Nu ne permitem să așteptăm ca să creștem relațiile economice și investițiile comune, toți suntem mai câștigați când avansează și dialogul bilateral”, a explicat ministrul.

Ea a menționat că discuțiile cu partea indiană au vizat cooperarea în domeniul energiei regenerabile, tehnologiilor avansate, IT&C și conectivității, dar și rolul strategic al portului Constanța, ca hub pentru exporturile indiene în regiunea Mării Negre. „Dorința noastră este de a crește schimburile economice cu India, a patra economie globală și legăturile culturale și personale cu țara care are cea mai numeroasă populație din lume”, a conchis Oana Țoiu.