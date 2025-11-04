Monden

Manea filmată într-o biserică din Argeș: Dă-mi o foaie și un pix, viață

Manea filmată în biserică. Sursa foto: Captură video Youtube
Un videoclip cu o manea filmată în biserica aflată în curtea Muzeului Viticulturii și Pomiculturii din Golești, județul Argeș, a fost publicat recent pe YouTube. „Dă-mi o foaie și un pix, viață”, este maneaua lansată de Florin Cercel.

Conducerea muzeului a anunțat că nu a autorizat niciodată filmări profesionale în biserică, iar autorii videoclipului au refuzat să îl retragă de pe internet. „Nu au avut permisiunea nimănui din conducerea instituției pentru filmare, iar permisiuni pentru video filmări profesionale în biserica din Muzeu nu s-au dat niciodată”, au scris reprezentații muzeului, într-o postare pe Facebook.

Reacția conducerii Muzeului Golești, după apariția videoclipului

Conducerea muzeului a precizat că nu a autorizat niciodată filmări profesionale în biserică și că tratează acest spațiu ca pe un loc cu semnificație sacră.

Blestemul iubirii de la Curtea Domnească. Tragedia care bântuie Iașiul și astăzi
Noi informații în cazul doctoriței românce găsite carbonizată în Franța
După ce autorii videoclipului au refuzat să îl retragă de pe internet, instituția a raportat materialul ca fiind fraudulos și a anunțat că își rezervă dreptul de a depune plângeri legale la autoritățile competente.

„Nu au avut permisiunea nimănui din conducerea instituției pentru filmare, iar permisiuni pentru video filmări profesionale în biserica din Muzeu nu s-au dat niciodată, pentru noi fiind un loc plin de sacralitate. ”, a anunțat conducerea instituției, pe pagina de Facebook.

Manea filmată în biserică

Muzeul susține că nu a fost informat despre filmarea videoclipului

Reprezentanții muzeului au scris pe Facebook că nu știau despre intenția de a filma un videoclip de manele în biserică și au precizat că fusese achitată doar o taxă pentru fotografiere.

„Persoanele care au postat si filmat au pătruns in muzeu in data de 26 octombrie, au achitat la casa de bilete o taxa de fotografiere si au profitat de buna credința unor colegi din personalul muzeului, “fluturându-le” o chitanță”, se mai arată în postare.

Biserica, parte a unui vechi ansamblu istoric

Biserica face parte din complexul istoric aflat pe vechea moșie a boierilor Golești. În apropiere, Dinicu Golescu a fondat în 1826 prima școală gratuită în limba română, deschisă tuturor categoriilor sociale.

Instituția a funcționat până în 1830, anul în care boierul a murit de holeră, potrivit argesulonline.ro.


