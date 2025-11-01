Sport

Superliga. Unirea Slobozia - FC Argeș, 0-1. Piteștenii își consolidează locul de play-off

Superliga. Unirea Slobozia - FC Argeș, 0-1. Piteștenii își consolidează locul de play-offFotbal. Sursa foto: Ann/ Pixabay
Superliga. Unirea Slobozia a fost învinsă, sâmbătă, pe teren propriu, de FC Argeș, scor 0-1, într-o partidă din etapa a 15-a a campionatului intern. După o primă repriză fără goluri, decisivă a fost reușita lui Robert Moldoveanu din minutul 49. Până la final, tabela de marcaj nu s-a mai modificat și oaspeții au plecat cu toate punctele.

FC Argeș este pe loc de play-off - 5

Piteștenii sunt pe poziția a 5-a a clasamentului, cu un total de 27 de puncte, cei din Slobozia se află pe 8 cu 18 puncte.

Unirea a suferit a patra sa înfrângere la rând şi are un singur punct în ultimele cinci etape. Cei de la FC Argeş au pierdut un singur meci din ultimele zece jucate în campionat, având şase victorii şi trei egaluri.

sursa: Facebook

AFC Unirea 04 Slobozia - FC Argeş 0-1 (0-0), Arena 1 - Clinceni

A marcat: Robert Moldoveanu (49). Arbitru: Andrei Florin Chivulete; arbitri asistenţi: Radu Adrian Ghinguleac, Cosmin Vatamanu (toţi din Bucureşti); al patrulea oficial: Mihai Laurenţiu Ene (Giurgiu) Arbitru video: Ionuţ Coza (Cernica); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti) Observatori: Adrian Vidan (Bucureşti) - CCA, Marian Bucurescu (Bucureşti) - LPF.

Blestemul Carpaților. Enigmele și legendele locurilor interzise din România
Obiectele „urâte” care trebuie să dispară imediat din casă, după sfatul unui expert în design interior
Bogdan Andone cere echilibru

Bogdan Andone, antrenorul oaspeților, a declarat că e mulțumit de rezultat și a cerut echilibru, pentru că mai sunt multe puncte puse în joc. „Vreau să-i felicit pe băieți pentru modul în care au abordat meciul, prin atitudine, prin agresivitate. A trebuit să ne ridicăm la un nivel bun de agresivitate, să punem presiune pe faza ofensivă. Am avut acțiuni și în prima repriză, dar deciziile de la finalizare nu au fost cele mai bune.

După ce am marcat, cred că am gresionat jocul destul de bine. Robert Moldoveanu e la fel de important ca toți ceilalți jucători. Important este că are atitudine pozitivă. Face faza defensivă, ofensivă. Din păcate, l-au măcinat accidentările. Îmi pare bine pentru el, este un om credincios, l-a ajutat Dumnezeu.

Chiar dacă suntem la jumătatea sezonului, mai sunt multe puncte puse în joc. Trebuie să rămânem echilibrați. Dacă vom reuși să terminăm pe loc de play-off, ar fi ceva extraordinar. Dar e bine și pe locul 7-8. Suntem o echipă nou-promovată. Încă e mult de muncă, a spus Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, la Digi Sport.

 

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
