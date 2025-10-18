Sport

U Cluj - FC Botoșani, 0-2. Oaspeții au dat marea lovitură, gazdele se adâncesc în criză

U Cluj - FC Botoșani, 0-2. Oaspeții au dat marea lovitură, gazdele se adâncesc în crizăSursa foto: Pixabay
FC Botoșani s-a impus, azi, scor 2-0, pe terenul formației U Cluj, într-o partidă din etapa a 13-a a Superligii. Un succes care o duce temporar pe echipa oaspete, pe prima poziție a clasamentului. Golurile au fost marcate în repriza secundă a întâlnirii de Alexandru Cîmpanu (53) și Hervin Ongenda (68).

FC Botoșani e în lupta la titlu și după meciul cu U Cluj

Cei de la Botoșani au strâns 28 de puncte și sunt pe primul loc. Universitatea Craiova are 27 de puncte și joacă, azi, acasă, cu Unirea Slobozia. Gazdele au 14 și sunt pe poziția a 10-a.

FC Universitatea Cluj - AFC Botoşani 0-2 (0-0), Cluj Arena - Cluj-Napoca

Au marcat: Alexandru Cîmpanu (53), Hervin Ongenda (68). Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Marius Badea (Râmnicu Vâlcea); al patrulea oficial: Gabriel Mihuleac (Iaşi) Arbitru video: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitru asistent video: Vlad Baban (Iaşi) Observatori: Octavian Şovre (Oradea) - CCA, Claudiu Boaru (Mediaş) - LPF.

Leo Grozavu cere schimbarea mentalității

Leo Grozavu, antrenorul celor de la Botoșani, a spus că e foarte important ca elevii săi să înțeleagă că se pot bate la obiective îndrăznețe. „Este foarte important să avem o schimbare de mentalitate. Acum trebuie să învățăm să ne batem și în partea superioară. Asta pentru că echipele adverse vor fi din ce în ce mai atente, mai motivate. Va trebui să găsim resurse pentru a le face față”, a spus tehnicianul.

„E devreme de discutat despre astfel de lucruri, campionatul este foarte lung. Nu are rost să discutăm despre Leicester, e foarte mult. Campionatul nu este nici la jumătate, încă trebuie să facem puncte. În primul rând, ne dorim să ne salvăm de la retrogradare. Apoi, orice poziție superioară celei de anul trecut nu ne arată decât că ne-am făcut treaba.

Eu trebuie să antrenez ca echipa să câștige fiecare joc. La final vom vedea. Acum trebuie să câștigăm puncte. Ce s-a întâmplat anul trecut ne-a speriat, de asta sunt atât de... Nici pe băieți nu-i slăbesc deloc, le spun: Țineți minte ce s-a întâmplat anul trecut. Dacă uităm, avem probleme”, a mai declarat Grozavu conform Digi Spor.

