International

Orban va discuta cu Putin despre viitoarea întâlnire cu Trump de la Budapesta

Orban va discuta cu Putin despre viitoarea întâlnire cu Trump de la BudapestaSursă foto: Captură de ecran Youtube
Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că în această dimineață intenționează să discute cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, despre viitoarea întâlnire pe care aceasta o va avea la Budapesta cu președintele Statelor Unite, Donald Trump.

„Noaptea trecută am avut o convorbire telefonică cu președintele american,” a declarat Orban pentru Radio Kossuth. „Și voi vorbi cu președintele Putin în această dimineață,” a adăugat el.

Pacea în centrul atenției internaționale

Orban și-a exprimat speranța că discuțiile viitoare dintre cei doi lideri, care vor avea loc în capitala Ungariei, vor reprezenta un pas important către soluționarea conflictului din Ucraina.

„De la început am spus că războiul este rău, dar asta nu înseamnă că trebuie să închidem canalele diplomatice. Dacă nu există canale diplomatice, nu există pace,” a subliniat premierul ungar.

El a accentuat că întâlnirea între Putin și Trump „servește intereselor tuturor familiilor ungare,” întrucât va facilita încheierea conflictului din Ucraina, care împiedică dezvoltarea normală a economiilor europene, inclusiv cea a Ungariei.

Întâlnirea dintre Trump - Putin, confirmată oficial

Joia trecută, Donald Trump, după o convorbire telefonică cu Putin, a declarat că cei doi au convenit să se întâlnească curând la Budapesta.

De asemenea, consilierul prezidențial rus Yury Ushakov a confirmat că Moscova și Washington vor începe pregătirile pentru o nouă întâlnire între cei doi lideri, care ar putea avea loc în capitala Ungariei „fără întârziere.”

Potrivit lui Ushakov, aceasta este „într-adevăr un moment foarte important.”

Această întâlnire planificată are loc pe fondul tensiunilor continue din Ucraina și a preocupărilor europene legate de impactul conflictului asupra economiilor regionale.

Donald Trump și Vladimir Putin au o relație cel puțin controversată

Trump - Putin / sursa foto: arhiva EVZ

Ungaria, ca membră a Uniunii Europene și vecină cu Ucraina, urmărește cu atenție evoluțiile și speră ca dialogul direct dintre liderii de la Washington și Moscova să conducă la o reducere a tensiunilor și la soluții diplomatice viabile.

Orban a subliniat constant importanța menținerii canalelor de comunicare deschise între marile puteri, considerând că negocierile și întâlnirile directe sunt esențiale pentru stabilitatea regională și pentru protecția intereselor cetățenilor ungari.

Următorii pași ai întâlnirii Trump - Putin

Pregătirile pentru întâlnirea dintre Putin și Trump urmează să fie coordonate de echipele diplomatice ale ambelor țări. Oficialii ruși și americani lucrează la stabilirea agendei discuțiilor și a subiectelor care urmează să fie abordate, incluzând în mod cert conflictul din Ucraina și impactul acestuia asupra economiei globale.

Orban a indicat că rolul Ungariei ca gazdă a acestei întâlniri poate fi unul strategic, oferind un cadru neutru pentru dialog și, totodată, poziționând țara sa ca un actor important în procesul diplomatic european.

