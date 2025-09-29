De ziua sa, Neluțu Varga poate primi un cadou de 4,5 milioane de euro. „Ce facem, Tati?”

Superliga propune un nou episod al rivalității clujene: U Cluj primește vizitaCFR-ului, luni, 29 septembrie, de la ora 21:00. Meciul nu este doar un duel de orgolii, ci și unul cu semnificație specială pentru Neluțu Varga, finanțatorul feroviarilor, care își sărbătorește ziua de naștere chiar în ziua derby-ului.

Patronul FCSB, Gigi Becali, a profitat de moment pentru a transmite un mesaj amical către rivalul său din Gruia. Latifundiarul din Pipera a reamintit public că este dispus să îi facă un cadou de ziua lui: o ofertă de 4,5 milioane de euro pentru transferul lui Louis Munteanu.

„Să-l sun acum să-i spun la mulți ani. ‘Tati’, ce facem, ‘Tati’? Îți dau și eu un cadou la iarnă. Îți dau 4,5 milioane de euro pe Louis. Să vedem, poate fac cu ‘Tati’ o înțelegere de acum. Trebuie să-l ajut pe ‘Tati’ dacă are nevoie”, a declarat Becali la Fanatik.

Louis Munteanu, una dintre piesele grele din ofensiva CFR-ului, este curtat de mai multe echipe, însă Becali insistă că transferul la FCSB ar putea deveni realitate.

Neluțu Varga a devenit în ultimul deceniu unul dintre cei mai influenți patroni din fotbalul românesc. Sub conducerea sa, CFR Cluj a cucerit cinci titluri consecutive de campioană, între sezoanele 2017–2018 și 2021–2022.

Aceste performanțe au venit însă cu un preț ridicat. Varga a investit zeci de milioane de euro în echipă, iar astăzi datoria clubului către finanțator depășește 50 de milioane de euro.

Pentru a menține CFR-ul în lupta la vârf, Varga a adus jucători cu nume sonore și a acceptat să plătească salarii mari:

Louis Munteanu – aproximativ 450.000 de euro pe sezon ;

Kurt Zouma , Yevhen Konoplyanka și Islam Slimani – transferuri cu rezonanță internațională;

alți fotbaliști care au consolidat lotul și au adus experiență.

Strategia a adus trofee, dar și o presiune financiară imensă.

Dincolo de fotbal, Varga și-a consolidat poziția în mediul de afaceri. În plus față de investițiile în construcții, acesta s-a implicat recent în afacerile cu aur.

Imagini cu omul de afaceri sortând lingouri au circulat intens pe internet, întărind imaginea unui patron dispus să riște și să investească masiv, indiferent de domeniu.