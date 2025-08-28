Sport Becali l-a sunat pe Varga și a făcut prima ofertă clară pentru Louis Munteanu







Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a făcut miercuri prima ofertă spectaculoasă pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj.

Becali a anunțat că este pregătit să plătească 4,5 milioane de euro, plus 10% dintr-un viitor transfer, pentru a-l aduce pe vârful cotat drept una dintre marile speranțe ale fotbalului românesc.

Inițial, Becali anunțase că este dispus să ofere 4 milioane de euro pentru Munteanu, însă după o discuție telefonică purtată cu Ioan Varga, patronul CFR Cluj, și-a mărit propunerea la 4,5 milioane.

„E mult, 6 milioane. Dau 4 milioane și jumătate. Îi dau și 10% din drepturi. El e fotbalist. Nu îl compari cu Blănuță. Eu îl iau pe Louis pentru că știu că pot face bani cu el. Niciodată n-am dat atât pe un jucător din România. Dar Louis e clasă”, a declarat Becali pentru fanatik.ro.

Potrivit informațiilor obținute, CFR Cluj ar deține jucătorul în coproprietate cu agentul Pietro Chiodi, iar pretențiile ardelenilor ar fi de 6 milioane de euro.

În timp ce Becali își exprimă încrederea că transferul se va face, Ioan Varga a transmis un mesaj clar prin intermediul Digi Sport: „Am refuzat deja o ofertă de 10 milioane de euro pentru Louis Munteanu. Nu-l dăm pentru 4 milioane, nici pentru 4,5 milioane. Jucătorul are potențial și îl considerăm foarte important pentru viitorul echipei.”

Acest refuz tensionează negocierile, însă surse din anturajul FCSB susțin că Becali nu a renunțat la planul său și că este dispus să continue discuțiile.

Oferta pentru Louis Munteanu vine într-un moment crucial pentru FCSB. Campioana României se pregătește pentru returul decisiv cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, meci care se dispută astăzi, pe Arena Națională, de la ora 21:30.

În tur, scorul a fost 2-2 în Scoția, iar un succes în retur ar asigura echipei lui Becali o nouă participare în grupele competițiilor europene. Transferul lui Munteanu este privit de patron ca o investiție strategică menită să întărească ofensiva echipei și să crească șansele la performanțe internaționale.

Gigi Becali consideră că atacantul de 23 de ani este un jucător cu potențial de revânzare important, mizând pe talentul său și pe capacitatea de a se afirma în cupele europene.

„Eu îl iau ca să fac bani. Nu faci bani cu Blănuță. Louis e clasă, se învârte, pac-pac, dă goluri. Nu comparăm mere cu pere. Nu spun că Blănuță nu e bun, dar Munteanu e altceva”, a mai spus patronul FCSB.

Oferta FCSB: 4,5 milioane € + 10% dintr-un viitor transfer

Pretențiile CFR: minimum 6 milioane €

Oferta refuzată anterior: 10 milioane €

Clauza cheie: Coproprietate CFR – Pietro Chiodi

Strategia Becali: transfer pentru performanță și revânzare

Deși Ioan Varga a declarat că nu ia în calcul plecarea atacantului pentru mai puțin de 6 milioane de euro, Gigi Becali rămâne convins că, mai devreme sau mai târziu, Louis Munteanu va ajunge la FCSB.

„O să ajungă el la mine până la urmă. Sunt bani mulți, dar știu ce fac”, a concluzionat patronul roș-albaștrilor.