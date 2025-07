Sport Reacția dură a lui Louis Munteanu după egalul cu Rapid: Vrei să spun sincer? M-am plictisit și eu!







Louis Munteanu, atacantul celor de la CFR a avut o reacție tăioasă în zona mixtă, după remiza din deplasare cu Rapid, scor 1-1.

Louis Munteanu, iritat de zvonurile despre transferuri: „M-am plictisit și eu!”

Întrebat despre posibilele oferte din străinătate, jucătorul în vârstă de 23 de ani a transmis un mesaj clar: nu se gândește la un transfer, ci la evoluțiile sale actuale din tricoul CFR-ului.

„Dacă eram cu gândul la transfer, nu mai eram pe teren. Sunt cu capul la CFR și vreau să-mi ajut echipa. Vrei să spun sincer? M-am plictisit și eu, toată ziua numai cifre. Eu sunt aici, vreau să joc aici, și nimic mai mult”.

Analiza meciului cu Rapid: „Un rezultat echitabil”

Despre partida disputată în Giulești, Louis Munteanu a recunoscut că echipa a început bine, dar a avut dificultăți în a doua repriză.

„A fost un meci greu, suntem fericiți cu acest egal. Se putea mai bine, dar e bun și un egal aici, e o deplasare grea. Am căzut puțin în repriza a doua, ne-au dat gol repede, și cu fanii, și cu entuziasmul, au venit peste noi. E bine că s-a terminat așa. Am controlat prima repriză, am avut și ocazii, puteam să mai marcăm un gol. În a doua am primit gol prea repede, asta ne-a mișcat puțin moralul. Apoi oboseala. E un rezultat echitabil.” a explicat atacantul.

Situația sa la echipă și gânduri despre viitor: „Sper să joc meciul următor”

Chiar dacă nu a fost titular în acest meci, Munteanu spune că este pregătit să-și recâștige locul în primul „11”, dar respectă deciziile antrenorului.

„Mă simt bine, sper ca la meciul următor să joc. Sunt puțin în urmă cu pregătirea, dar, ușor-ușor, o să-mi revin. Nu prea e plăcut să fii pe banca de rezerve, dar ce să fac? Asta a decis Mister, să mă țină pe bancă. Speram să intru să ajut echipa, dar nu s-a putut în această seară.”

Căpitanul CFR-ului, Mario Camora, a oferit o analiză calmă: „Voiam să câștigăm azi, dar e un rezultat pozitiv pentru noi. Puține echipe vor câștiga aici. Acum, să ne odihnim și să pregătim meciul de la Lugano. În sezonul trecut am pierdut multe puncte cu echipele considerate mai mici.” scrie gsp.