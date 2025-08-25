Sport

CFR Cluj e la pământ, Nelu Varga își numără lingourile de aur în Africa

CFR Cluj e la pământ, Nelu Varga își numără lingourile de aur în Africa
Nelu Varga a revenit în atenția publicului după ce a fost surprins într-un clip viral în care-și numără lingourile de aur pe care le deține în Africa. Patronul CFR Cluj apare în fața cutiilor pregătite pentru transport către Dubai, în timp ce echipa se confruntă cu dificultăți în campionat și ocupă poziția 13 în Superliga, potrivit gsp.

Nelu Varga face senzație cu lingourile de aur

Nelu Varga, finanțatorul CFR Cluj, a reapărut în atenția publicului după ce, la finalul lunii martie, fusese filmat jucându-se cu lingouri de aur. În clipul recent, postat pe TikTok, Varga numără mai multe cutii pline cu aur, pe care le-ar deține în Africa, într-o proprietate cu mină de aur.

Fiecare cutie ar cântări aproximativ 100 de kilograme, iar în total 2.300 de kilograme de aur sunt pregătite pentru transport în Dubai.

CFR Cluj, în derivă pe plan sportiv

În paralel cu imaginile virale cu lingourile de aur ale lui Varga, CFR Cluj se confruntă cu rezultate dezastruoase. Echipa a fost învinsă de Oțelul Galați cu 1-4 și se află pe locul 13 în Superliga, acumulând doar 5 puncte.

CFR Cluj

În cupele europene, ardelenii au pierdut turul împotriva lui Hacken, scor 2-7, și au nevoie de o minune pentru a accede în Conference League.

Recomandări pentru CFR Cluj după demisia lui Dan Petrescu

Această situație a dus și la demisia antrenorului Dan Petrescu, care a părăsit echipa imediat după înfrângerea din Suedia. În locul său, Nelu Varga l-a readus pe italianul Andrea Mandorlini, în speranța de a stabiliza echipa înainte de următoarele meciuri decisive: returul cu Hacken programat pe 28 august și partida de campionat cu FCSB, pe 31 august.

Nelu Varga a fost sfătuit să îl înlocuiască rapid pe Andrea Mandorlini de pe banca tehnică a CFR Cluj. Recent, au apărut opinii în fotbalul românesc conform cărora Nelu Varga nu a luat cea mai inspirată decizie, iar italianul este perceput mai degrabă ca o soluție temporară.

