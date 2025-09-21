Cristian Rizea îl acuză pe Neluțu Varga de spălare de bani în Turkmenistan

Omul politic Cristian Rizea, fost deputat PSD care a avut probleme cu legea, a afirmat într-un videoclip pe TikTok că Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, a făcut spălare de bani în Turkmenistan, o țară aflată pe lista sancțiunilor în Statele Unite ale Americii.

Fostul deputat Cristian Rizea a afirmat într-un videoclip pe TikTok că Neluțu Varga a rămas cu sute de milioane de euro după spălarea de bani în Turkmenistan. Acesta explică că moneda din Turkmenistan, manatul, nu este convertibilă din cauza sancțiunilor.

Manatul turkmen nu poate fi schimbat liber în euro, iar tranzacțiile valutare sunt strict controlate de autoritățile de la Ashgabat, fiind necesară adesea convertirea prin dolari sau alte valute intermediare.

Fostul deputat afirmă că la întâlnirea lui Neluțu Varga au fost prezenți doi ofițeri turkmeni. Acesta susține că Neluțu Varga i-ar fi dus pe cei doi ofițeri la stomatolog, unde patronul de la CFR Cluj i-ar fi ajutat cu implanturi, din „generozitatea” sa.

Rizea afirmă că Varga ar fi spălat bani împreună cu sora președintelui din Turkmenistan. Acesta explică că patronul de la CFR Cluj l-ar fi „ars de bani” pe fostul acționar de la Dinamo, Cristi Borcea. Rizea susține că și Borcea ar fi fost implicat în spălarea de bani, dar Varga i-ar fi cauzat pierderi financiare semnificative fostului acționar.

Nelu Varga, patronul CFR Cluj, a reacționat ferm după afirmațiile fostului deputat PSD Cristian Rizea de pe TikTok, care susținea că ar datora 5 milioane de euro cămătarilor din București. Magnatul din Gruia neagă orice datorie și spune că îi va urma sfatul lui Gigi Becali să se ferească de „nebun”.

Varga a declarat că nu înțelege scopul acuzațiilor și îl suspectează pe Rizea că încearcă să se facă remarcat pe seama marilor afaceriști români. Patronul ardelenilor a mai precizat că nu îl cunoaște pe Rizea personal și că afirmațiile acestuia sunt complet nefondate, subliniind că aude astfel de declarații „cu rușine și uimire”.