Fiica lui Cristi Borcea, viață de lux peste Ocean. Cum arată tânăra și ce facultate a ales







Cristi Borcea, fost acționar al clubului Dinamo, are nouă copii din patru relații diferite. Cea mai mare dintre ei este Melissa, fiica sa din prima căsătorie cu Mihaela Borcea. La 22 de ani, tânăra a ales să își construiască o viață discretă departe de România și de ochii presei.

Tânăra locuiește în Miami, unde urmează cursurile unei universități prestigioase. Fata fostului acționar de la Dinamo a ales să studieze arhitectura, urmând să își construiască o carieră de succes în domeniu.

Deși provine dintr-o familie care a fost mereu în centrul atenției, Melissa preferă să își păstreze viața personală departe de ochii lumii. Conturile ei de pe rețelele sociale sunt setate pe modul privat, iar aparițiile publice sunt rare. În ciuda discreției, Melissa este mereu atentă la imaginea ei.

Tatăl său i-a oferit recent un apartament de lux în Miami, pe malul oceanului, cu două camere, living, patru piscine, spa, sală de fitness și plajă privată, asemănător unui hotel de cinci stele.

„I-am luat Melissei un apartament pe plajă, în Miami, aproape de facultate. Are două camere, living, patru piscine, spa, sală de fitness, plajă privată… exact ca un hotel de cinci stele!”, spunea omul de afaceri.

Apartamentul Melissei este situat într-un complex rezidențial exclusivist, iar întreținerea nu este deloc ieftină. Cristi Borcea plătește aproximativ 3.200 de dolari pe lună pentru mentenanță și impozite.

Pe lângă gemenii Melissa și Angelo, Cristi Borcea mai are copii din celelalte relații: Patrick este tot din prima căsătorie, Andreina Carolyn Christine a rezultat dintr-o relație extraconjugală cu avocata Simona Dana Voiculescu, iar cu actuala soție, Valentina Pelinel, are un băiat și două fete gemene.

De-a lungul anilor, Valentina Pelinel a publicat mai multe fotografii alături de copiii partenerului ei de viață, semn că are o legătură strânsă cu ei.