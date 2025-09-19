Becali, acuzat că a luat bani de la cămătari și apoi i-a dat în gât

George Becali ar fi fost unul dintre cei care i-ar fi denunțat pe frații Cămătaru că dau bani cu camătă, cupă cum susține Cristian Rizea. Motivul ar fi fost tocmai faptul că nu a mai vrut să le returneze împrumuturile.

Necunoscute sunt căile Domnului, mai ales atunci când este vorba despre bani, dar și despre George Becali. Latifundiarul ar fi luat în trecut bani cu împrumut de la frații Cămătaru. Dezvăluirile sunt făcute de fostul deputat Cristian Rizea. Acesta susține că Becali a reușit să scape de datorii printr-o metodă mai puțin ortodoxă.

”De aia am pus toate înregistrările de acum 20 de ani că nu Rizea vă spune doar el un lucru, toată lumea susține asta. Mulți de lângă el care mâncau cu el din aceiași farfurie, uite ce părere aveau de el. El le-a făcut denunț fraților Cămătaru, lui Nicu Gheară. L-ați auzit pe Dragomir cum a spus că a luat de la frații Cămătaru împrumut de sute de mii de euro.

Și ca să nu le mai dea banii înapoi, că omul stătea și lua la cazinou, pierdea și lua cu camătă. Și ca să nu mai dea banii s-a dus la gabori și le-a zis vedeți că ăștia dau bani cu camătă”, a explicat Cristian Rizea.

”Am fost lăsați gaj eu, Mirel (n.r.- Rădoi), Florentin (n.r.- Dumitru) și Neaga la Nuțu Cămătaru. Nu mai știu câți bani erau în joc. Știam că e așa, pentru că atunci când mă întâlneam cu cealaltă parte îmi spunea. ‘Bă, vezi cum mergi, că ești la mine!’, a declarat Marian Aliuță zilele trecute.

Ba chiar acesta a completat că la începutul anilor 2000 tot el a fost cel care l-a împrumutat pe Becali să dea banii înapoi. Desigur că nici aceste afirmații nu pot fi probate, iar până acum, latifundiarul nu le-a contrazis.