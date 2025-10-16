Csikszereda - CFR Cluj, 2-2. Gazdele au salvat miraculos un punct

Csikszereda și CFR Cluj au remizat, scor 2-2, joi, într-o partidă restanță ce a contat pentru etapa a 5-a a campionatului intern. Oaspeții au scăpat victoria printre degete, după ce au condus cu 1-0 și 2-1, goluri marcate de Andrei Cordea (17) și Islam Slimani (71). Gazdele au egalat mai întâi datorită lui Marton Eppel în minutul 34 și salvat un punct după ce Lorand Paszka a transformat o lovitură de la 11 metri în minutul 90+9.

Echipa din Miercurea Ciuc e pe locul al 15-lea cu 9 puncte, CFR Cluj ocupă poziția a 11-a cu 13 puncte.

FK Csikszereda Miercurea Ciuc - FC CFR 1907 Cluj 2-2 (1-1), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc Au marcat: Marton Eppel (34), Lorand Paszka (90+9 - penalty), respectiv Andrei Cordea (17), Islam Slimani (71). Arbitru: George Cătălin Găman (Craiova); arbitri asistenţi: Alexandru Filip (Constanţa), Daniel Mitruţi (Craiova); al patrulea oficial: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe) Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa) Observatori: Nicolae Marodin (Bucureşti) - CCA, Cătălin Popa (Vaslui) - LPF

loc echipa M V E Î GM-GP P 1 FC Botoşani 12 7 4 1 24-11 25 2 Rapid Bucureşti 12 7 4 1 19-9 25 3 Universitatea Craiova 12 7 3 2 21-13 24 4 FC Dinamo Bucureşti 12 6 5 1 19-11 23 5 FC Argeş 12 7 1 4 18-14 22 6 Unirea Slobozia 12 5 3 4 15-12 18 7 Oţelul Galaţi 12 4 4 4 15-11 16 8 UTA Arad 12 3 7 2 16-16 16 9 Farul Constanţa 12 4 3 5 14-17 15 10 Universitatea Cluj 12 3 5 4 14-13 14 11 CFR Cluj 12 2 7 3 19-23 13 12 FCSB 12 3 4 5 14-18 13 13 FC Hermannstadt 12 2 4 6 10-16 10 14 Petrolul Ploieşti 12 2 3 7 8-14 9 15 FK Csikszereda 12 1 6 5 14-25 9 16 Metaloglobus 12 0 3 9 10-27 3

Autorul unui gol, Islam Slimani a spus că echipa sa, CFR, merita mai mult după această partidă

„A fost un meci greu. Am avut 2-1, dar am avut penalty împotriva noastră. Cred că meritam mai mult. Eu zic că nu a fost nimic la penalty, dar asta a fost decizia arbitrului.

Eu zic că am făcut tot ce am putut face, dar a fost o intervenție a portarului. Sunt bucuros că am marcat, dar nu sunt bucuros cu rezultatul. Trebuie să continuăm să muncim.

Nu mă așteptam ca CFR să fie atât de jos în clasament, dar trebuie să muncim și să urcăm în clasament”, a spus Islam Slimani, fotbalistul CFR-ului, confrom Digi Sport.