Loredana, pusă la zid de apropiați pentru colaborarea cu maneliștii: Îți distrugi cariera

Loredana a povestit la un podcast faptul că în momentul în care a decis să colaboreze pentru piesa ”Fericire” a fost pusă la zid de apropiați. Mai ales că acolo apăreau foarte mulți cântăreți de manele.

Artista a povestit că ea nu a avut nici un fel de reținere pentru o astfel de colaborare. Practic a spus da din prima. Cu toate acestea, apropiații ei au fost foarte vehemenți. ”Eu nu am avut nicio reticență. Cei din jurul meu, apropiații, unii dintre ei, au avut mari reticențe. Și chiar au încercat să mă demoralizeze.

Să îmi facă tot felul de scenarii apocaliptice, sfârșitul lumii. Vei fi arsă pe rug ca vrăjitoarele din Evul mediu. Vei fi o proscrisă. Îți distrugi cariera, este inconștientă, cum poți să faci așa ceva?”, a spus Loredana.

Desigur că artista nu s-a lăsat impresionată, mai ales că de-a lungul carierei sale a demonstrat că nu prea intră în tipare. ”Și uite că s-a creat un trend.

După toată lumea a început să facă asemenea fuziuni ca să zic așa, nucleare”, a mai explicat cântăreața. Cert este că acum spre exemplu sunt artiști precum Theo Rose care colaborează foarte des cu alți artiști din lumea manelelor.

De altfel, Loredana a explicat că în momentul acceptării propunerii și-a asumat și eventualul val de ură. ”La reacțiile din spațiul public m-am așteptat. A fost un tsunami, o nebunie, ai fi zis că am omorât pe cineva și nu știu. Reacțiile au fost de la agonie la extaz. Și emisiuni și oameni care făceau tot felul de afirmații în spațiul public, despre ce-am făcut eu.

Cum mi-am permis”, a mai spus artista. Chiar și în aceste condiții, ea nu s-a oprit din cauza gurii lumii, din contră. Și-a văzut de carieră, drept dovadă este una dintre cele mai apreciate artiste din România.