Monden

Tzancă Uraganu apostrofat de fani, după un citat motivațional. Ce i-a iritat

Comentează știrea
Tzancă Uraganu apostrofat de fani, după un citat motivațional. Ce i-a iritatTzancă Uraganu. Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Tzancă Uraganu a intrat în colimator după ce internauții au văzut un citat motivațional la el pe pagina de facebook. Drept urmare nu au rezistat și i-au dat replică.

Tzancă Uraganu și motivaționalele

Manelistul a avut inspirația să scrie un citat motivațional pe una dintre paginile lui de socializare. ”Nu îți vei schimba niciodată viața până când nu schimbi ceva ce faci în fiecare zi”, a scris acesta. Pe lângă câteva sute de like-uri, acesta s-a ales și cu mai multe comentarii, nu neapărat dintre cele mai favorabile.

Tzancă

Tzancă. Sursa foto captură video

”Degeaba ai bani daca nu ai mulți!”, a scris cineva ca replică la motivaționalul de mai sus. ”Fă și tu casă ca a lui Biju dacă te ține nu mașini. Că toți au mașini. Nu uita să faci investiți bune ca ajungi iar de vinzi lemne”, i-a spus altcineva la postarea în cauză.

”Faci reclamă la jocuri de noroc”

”Tu faci da, reclamă la jocuri de noroc! Ai schimbat din cântat în a duce oamenii spre pierzare! Vorbește frate de Dumnezeu îndrumă oamenii spre bine nu să meargă la cazino.

De ce nu vrea Nicușor Dan referendum pe tema pensiilor speciale
De ce nu vrea Nicușor Dan referendum pe tema pensiilor speciale
Serialul care face furori pe Netflix. Este deja în topuri
Serialul care face furori pe Netflix. Este deja în topuri

Când vei face treaba asta atunci să pui acest motto pe care l-ai folosit de fapt în numele Satanei. Te salut Doamne ajută!”, i-a replicat o altă persoană. ”Așa e vere, eu schimb zilnic ciorapii pampers chiloții chestii de-astea de valoare mare”, i-a mai scris ironic o altă persoană.

”Mai bați femei?”

De altfel, comentariile nu s-au oprit aici. ”Ba mai bine puneai poza fără descriere că nu se înțelege nimic”, a comentat un alt internaut. ”Schimb șosetele zilnic și nimic”, a scris o altă persoană.

”Mai bați femei, porumbel vopsit?”, a scris cineva făcând aluzie la podcastul în care manelistul a spus că își bate ocazional iubitele. Cert este că dacă la manele, fanii artistului reacționează pozitiv, citatele motivaționale nu par să fie atuul lui Tzancă.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:47 - Guvernul francez renunță la promisiunea de a opri bărcile de migranți spre Regatul Unit
11:37 - Tzancă Uraganu apostrofat de fani, după un citat motivațional. Ce i-a iritat
11:27 - De ce nu vrea Nicușor Dan referendum pe tema pensiilor speciale
11:19 - Zelenski, prezent la întâlniea „Coaliției de Voință” de la Londra
11:14 - Comisia Europeană a propus renunțarea la schimbarea orei
11:07 - Prețul aurului a crescut pe fondul tensiunilor geopolitice și anticipărilor inflației din SUA

HAI România!

România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
România, o salină Praid, mai mare. Programul europeano-român ”spolierea tăcută”.
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Se vinde tot! Hai LIVE cu Turcescu
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc
Gala Capital Companii de Elită 2025: Celebrarea excelenței în businessul românesc

Proiecte speciale