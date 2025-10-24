Tzancă Uraganu apostrofat de fani, după un citat motivațional. Ce i-a iritat

Tzancă Uraganu a intrat în colimator după ce internauții au văzut un citat motivațional la el pe pagina de facebook. Drept urmare nu au rezistat și i-au dat replică.

Manelistul a avut inspirația să scrie un citat motivațional pe una dintre paginile lui de socializare. ”Nu îți vei schimba niciodată viața până când nu schimbi ceva ce faci în fiecare zi”, a scris acesta. Pe lângă câteva sute de like-uri, acesta s-a ales și cu mai multe comentarii, nu neapărat dintre cele mai favorabile.

”Degeaba ai bani daca nu ai mulți!”, a scris cineva ca replică la motivaționalul de mai sus. ”Fă și tu casă ca a lui Biju dacă te ține nu mașini. Că toți au mașini. Nu uita să faci investiți bune ca ajungi iar de vinzi lemne”, i-a spus altcineva la postarea în cauză.

”Tu faci da, reclamă la jocuri de noroc! Ai schimbat din cântat în a duce oamenii spre pierzare! Vorbește frate de Dumnezeu îndrumă oamenii spre bine nu să meargă la cazino.

Când vei face treaba asta atunci să pui acest motto pe care l-ai folosit de fapt în numele Satanei. Te salut Doamne ajută!”, i-a replicat o altă persoană. ”Așa e vere, eu schimb zilnic ciorapii pampers chiloții chestii de-astea de valoare mare”, i-a mai scris ironic o altă persoană.

De altfel, comentariile nu s-au oprit aici. ”Ba mai bine puneai poza fără descriere că nu se înțelege nimic”, a comentat un alt internaut. ”Schimb șosetele zilnic și nimic”, a scris o altă persoană.

”Mai bați femei, porumbel vopsit?”, a scris cineva făcând aluzie la podcastul în care manelistul a spus că își bate ocazional iubitele. Cert este că dacă la manele, fanii artistului reacționează pozitiv, citatele motivaționale nu par să fie atuul lui Tzancă.