Copilul lui Tzancă Uraganu, jefuit în casă. A rămas fără lănțișorul de aur

Fiul cel mic al lui Tzancă Uraganu a fost deposedat de lănțișorul de aur pe care îl purta, chiar în casa artistului. Drept urmare, manelistul a transmis un mesaj dur celor care ar fi comis fapta.

Manelistul a explicat într-un clip de pe o rețea de socializare că fiul său a rămas fără o bijuterie prețioasă. ”I s-a furat lanțul băiatului meu, Yamal, cel mic. Și nu e vorba de un lanț, la mine chiar nu e vorba de un lanț.

Dar este un gest extraordinar de urât să faci asta față de mine și de băiatul meu, un copil, să îi furi lanțul, este foarte urât. Până mâine când mă trezesc, dacă nu apare lanțul, nu o să fie bine pentru cine l-a luat”, a spus interpretul.

Pe de altă parte, cântărețul spune că nu știe cine l-a luat, pentru că prin casa lui au trecut mulți oameni. Cert este că nu așteaptă scuze, doar vrea obiectul înapoi. ”Nu știu cine l-a luat pentru că s-au învârtit mulți prin casă, și chiar nu am o bănuială. Deci cel care ai luat lanțul, fă în așa fel încât să apară lanțul copilului.

Că nu e vorba de lanț, este vorba despre gestul foarte urât. Să furi un lanț de la un copil, ănseamnă că ești bătut rău de Dumnezeu. Până mâine aștept, nu vrei să apari tu, trimite pe cineva cu lanțul și încheiem orice discuție”, a mai spus Tzancă.

De asemenea, artistul a explicat că va face propria lui investigație ca să vadă cine a furat lanțul. ”Cei care ați făcut asta o să aveți de a face cu mine, voi și toată familia voastră.

Pentru că este un gest foarte mizerabil, gest de gunoier care a făcut treaba asta. O să iau camerele și o să văd. Dar dacă a făcut cineva străin nu mă interesează, dar e urât să faci așa cu un copil. Înseamnă că așa faci cu ce prinzi”, a încheiat acesta.