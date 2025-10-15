Monden

Cine îl îmbracă pe Tzanca Uraganu. Se vede după cum arată?

Cine îl îmbracă pe Tzanca Uraganu. Se vede după cum arată?Tzancă Uraganu. Sursa foto: Facebook
Tzancă Uraganu a trecut la alt nivel atunci când este vorba despre haine. Nu de alta, dar a ajuns să fie consiliat de cel mai cunoscut designer din România, Cătălin Botezatu.

Tzancă Uraganu consiliat de Bote

Manelistul este cunoscut și pentru faptul că îi plac haine de firmă și cheltuiește mult pe ele. Așa că mai nou a decis să se consulte cu nimeni altul decât Cătălin Botezatu.

În acest fel vrea să evite eventualele comentarii negative legat de vestimentația lui. Mai ales că ultimul trenci pe care și l-a cumpărat este unul care are juaguari pe spate. Desigur că piesa costă mii de euro, dar nu a fost luată la întâmplare.

”Avem numai noi doi”

Așa că artistul a postat și clipul doveditor în care apare alături de creatorul de modă. ”Să nu vă aud cu ”hate” (n.r.- ură) la această piesă vestimentară că m-a pus Cătălin să o iau.

Avem numai noi doi o astfel de piesă. Dacă șeful mi-a spus să iau asta, e stop la orice. Te iubesc!”, i-a transmis cântărețul lui Bote. Cei doi pare să facă echipă bună atunci când vine vorba de haine. Nu de alta, dar amândoi au gusturi destul de piperate din perspectiva prețului.

Petreceri cu staiff

Desigur Cătălin a fost și scolit în acest domeniu și a creat colecții care au defilat la cele mai mare show-uri de modă din lumea. Tzancă pe de altă parte a cântat la petreceri cu staiff cum a fost cea din Grecia și nu numai. Așa că acum a decis ca ținutele lui să fie avizate de cineva care cunoaște lumea modei.

Mai ales că Bote i-a dat deja și un sfat. Să nu poarte paltonul cu jaguarul încheiat la nasturi. Pentru că asta ar strica tot farmecul și nu se face. Iar manelistul s-a dovedit a fi foarte receptiv la sfaturile lui Bote.

