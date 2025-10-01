Monden

Marymar, pusă la punct de Tzancă Uraganu. Lambada, marea câștigătoare

Marymar, pusă la punct de Tzancă Uraganu. Lambada, marea câștigătoareTzancă și Lambada. Sursa foto Instagram
Tzancă Uraganu a venit la nunta fiului lui Costel Biju, Tony One, cu Lambda, prima lui iubire și mama copiilor săi. În general, manelistul vine la evenimente cu Marymar, a doua iubită, dar data aceasta a lăsat-o acasă, potrivit imaginilor de pe rețelele de socializare.

Tzancă Uraganu, la nuntă cu Lambada

Relația apropiată dintre Tzancă Uraganu și familia Biju era deja cunoscută, motiv pentru care manelistul nu putea lipsi de la un eveniment atât de important. Totuși, faptul că a apărut însoțit de Lambada a atras atenția tuturor.

Lambada și Tzancă la nunta fiului lui Biju.v1

Lambada și Tzancă la nunta fiului lui Biju. Sursa foto Instagram

Ea l-a filmat pe cântăreț în timpul petrecerii, iar imaginile au ajuns rapid pe Instagram, unde au generat discuții aprinse. Mulți au remarcat că, deși în prezent este într-o relație cu Marymar, Tzancă pare din ce în ce mai prezent alături de Lambada la diverse evenimente.

Marymar, tot mai absentă

Nu este prima oară când cei doi apar împreună. Vara aceasta, Tzancă a participat la aniversarea Lambadei, iar momentul în care ea l-a sărutat pe manelist a făcut vâlvă pe rețelele sociale. De asemenea, în urmă cu câteva săptămâni, la o altă nuntă unde artistul a urcat pe scenă, Lambada a fost prezentă la mese împreună cu copiii lor.

Tzancă și Marymar

Tzancă și Marymar/ Sursa foto Instagram

Mulți fani au scris că este evident că manelistul nu se mai înțelege așa bine cu Marymar, cea pe care o lua peste tot, și că atenția lui s-a îndreptat către Lambada.

Fiul lui Biju, nuntă ca în povești

Fiul lui Biju, Tony One, și iubita sa, Antonia, și-au unit destinele după aproape doi ani de relație. Cei doi au avut parte de o nuntă ca în povești, cu sute de invitați, dansuri, muzică și momente emoționante. În plus, Antonia este însărcinată, veste care a adus o bucurie imensă pentru familie. Costel Biju a confirmat chiar el acest lucru: „Urmează să devin bunic pentru prima dată”, a spus manelistul, vizibil emoționat.

Un alt moment care a impresionat a fost atunci când Costel Biju a îngenuncheat în fața fiului său și i-a sărutat picioarele. Socrul mic a ținut și el un discurs emoționant, care a stârnit ropote de aplauze.

