Tzancă Uraganu a ajuns la spital: Am gâtul inflamat, abia pot să vorbesc

Tzancă Uraganu s-a confruntat din nou cu probleme de sănătate și a ajuns la spital după ce o răceală i-a afectat vocea. „Sunt foarte răcit. Am gâtul inflamat, abia pot să vorbesc”, a spus acesta, într-o videoclip postat pe TikTok.

Cunoscutul cântăreț de manele a publicat pe TikTok un videoclip în care a explicat ce a pățit și a precizat că, în următoarele zile, nu va putea cânta ca până acum. El a adăugat că, timp de o săptămână, trebuie să urmeze un tratament cu antibiotice.

„Sunt foarte răcit. Am gâtul inflamat, abia pot să vorbesc. O să îmi fac prezența cu orchestra și cu un încă băiat pe care îl voi găsi liber. Nu prea o să pot cânta astăzi, mâine, mi-a dat un antibiotic pentru șapte zile (…) Mă chinui să vorbesc”, a spus acesta.

Manelistul le-a transmis fanilor să fie răbdători, promițând, de asemenea, că își va lua revanșa.

„Am făcut febră dimineața, la 11.00 (…) Mă simțeam foarte rău (…) Abia am putut să ajung la spital. Asta este rugămintea mea: să vin așa cum pot și mai ne recuperăm noi unul față de altul când va fi cazul, vorbesc de 24 și 25 (…) Voi fi prezent așa cum pot”, a mai adăugat manelistul.

@tzzzancauraganuVă rog să mă înțelegeți perioada asta de 2 3 zile !! Sunt pe antibiotic🙏🏻♬ sunet original - tzzzanca uraganu 🏆

În luna iulie, Tzancă a ajuns la spital, unde i s-au făcut perfuzii, iar atunci a explicat că problemele au apărut din cauza oboselii, artistul menționând că muncește foarte mult.

„Când muncim foarte mult, în fiecare zi, alergături. Sute și sute de kilometri programe peste programe, de asta e frumos să ne înțelegem unii pe alții. (...). Fac niște perfuzii începând de azi pentru următoarele zile ca să pot să îmi revin. Și la gât și să mi fie mai ușor cu oboseala care se acumulează. De câțiva ani de zile eu nu cânt ziua. Nici nu am să cânt ziua să îmbrac ginerică, mireasă. Nu de altceva, dar e vorba că nu vreau să am probleme de sănătate. Că eu pierd bani aici”, spunea acesta la acea vreme.