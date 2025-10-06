Theo Rose, în lacrimi. Anghel Damian, principalul responsabil

Theo Rose a povestit cum a fost surprinsă de soțul ei, regizorul Anghel Damian, cu un cadou cu totul special, oferit fără o ocazie anume. Artista a spus că viața i s-a așezat mai frumos decât și-ar fi imaginat vreodată atât pe plan profesional, cât și personal.

Cântăreața a devenit una dintre cele mai iubite figuri din showbizul românesc, mai ales după apariția sa în serialul Clanul, moment care i-a schimbat destinul. Rolul din producția regizată de Anghel Damian i-a adus nu doar aprecierea publicului, ci și întâlnirea cu bărbatul care avea să-i devină soț. Cei doi formează astăzi o familie fericită, alături de fiul lor, Sasha.

„Sunt foarte bucuroasă pentru viața mea, sunt foarte mândră de tot ce mi se întâmplă și sper să fie la fel de bine”, a spus Theo. Artista a mărturisit că își dorește doar sănătate și echilibru: „Nu mai sunt multe lucruri de cerut. Dacă sunt sănătoasă, se rezolvă tot.”

Theo Rose a spus că mereu a știut ce își dorește și că a avut încredere în propriul drum. În copilărie își imaginase că va avea o familie tânără și o carieră solidă — și, cumva, planul s-a împlinit întocmai.

„Îmi propusesem ca de la 27 de ani să am un copil. La 26, pe final, am născut”, povestește artista. „Eu m-am ținut de ce am visat în privința tuturor aspectelor vieții mele. Cu cariera sunt în punctul în care am visat că o să fiu.”

Theo Rose a mai spus că se simte împlinită în rolul de mamă și parteneră. Ea a recunoscut că nu i-a plăcut niciodată singurătarea. „Mie nu mi-a plăcut niciodată să fiu singură. Mi-am dorit de când eram mică să am o familie. Viața în trei e foarte frumoasă, evident”, spune artista.

Deși recunoaște că destinul i-a oferit ocazii neașteptate, Theo crede și în propria contribuție: „Acum că mă gândesc, cred că da, e mâna destinului. Dar și noi suntem responsabili pentru ce ni se întâmplă. Eu am destin frumos, nu ți se pare?”

Cei doi artiști obișnuiesc să-și facă mici surprize, fără un motiv anume. Theo Rose a spus că soțul ei este cel mai creativ la acest capitol.

„El întotdeauna găsește ceva, mi se pare că e foarte inspirat. Mă rog, e și bun pe creativ, că de-aia e marele regizor. Eu cred că trebuie să-mi descarc ChatGPT să mă mai consult un pic, am nevoie de inspirație”, a spus ea, râzând.

Theo a spus că Anghel i-a făcut un cadou foarte valoros și că i-au dat lacrimile. Artista a declarat că nu știe cum reușește regizorul să o surprindă de fiecare dată și să găsească lucruri rare.