Theo Rose, în lacrimi. Anghel Damian, principalul responsabil

Theo Rose,. Sursa foto Instagram
Theo Rose a povestit cum a fost surprinsă de soțul ei, regizorul Anghel Damian, cu un cadou cu totul special, oferit fără o ocazie anume. Artista a spus că viața i s-a așezat mai frumos decât și-ar fi imaginat vreodată atât pe plan profesional, cât și personal.

Theo Rose, o mamă și soție mândră

Cântăreața a devenit una dintre cele mai iubite figuri din showbizul românesc, mai ales după apariția sa în serialul Clanul, moment care i-a schimbat destinul. Rolul din producția regizată de Anghel Damian i-a adus nu doar aprecierea publicului, ci și întâlnirea cu bărbatul care avea să-i devină soț. Cei doi formează astăzi o familie fericită, alături de fiul lor, Sasha.

Theo Rose și Anghel Damian.

Theo Rose și Anghel Damian. Sursa foto Captură video

„Sunt foarte bucuroasă pentru viața mea, sunt foarte mândră de tot ce mi se întâmplă și sper să fie la fel de bine”, a spus Theo. Artista a mărturisit că își dorește doar sănătate și echilibru: „Nu mai sunt multe lucruri de cerut. Dacă sunt sănătoasă, se rezolvă tot.”

Theo Rose a spus că mereu a știut ce își dorește și că a avut încredere în propriul drum. În copilărie își imaginase că va avea o familie tânără și o carieră solidă — și, cumva, planul s-a împlinit întocmai.

„Îmi propusesem ca de la 27 de ani să am un copil. La 26, pe final, am născut”, povestește artista. „Eu m-am ținut de ce am visat în privința tuturor aspectelor vieții mele. Cu cariera sunt în punctul în care am visat că o să fiu.”

A fugit de singurătate

Theo Rose a mai spus că se simte împlinită în rolul de mamă și parteneră. Ea a recunoscut că nu i-a plăcut niciodată singurătarea. „Mie nu mi-a plăcut niciodată să fiu singură. Mi-am dorit de când eram mică să am o familie. Viața în trei e foarte frumoasă, evident”, spune artista.

Theo Rose și Anghel Damian

Theo Rose și Anghel Damian. Sursa foto Arhiva EVZ

Deși recunoaște că destinul i-a oferit ocazii neașteptate, Theo crede și în propria contribuție: „Acum că mă gândesc, cred că da, e mâna destinului. Dar și noi suntem responsabili pentru ce ni se întâmplă. Eu am destin frumos, nu ți se pare?”

Cei doi artiști obișnuiesc să-și facă mici surprize, fără un motiv anume. Theo Rose a spus că soțul ei este cel mai creativ la acest capitol.

„El întotdeauna găsește ceva, mi se pare că e foarte inspirat. Mă rog, e și bun pe creativ, că de-aia e marele regizor. Eu cred că trebuie să-mi descarc ChatGPT să mă mai consult un pic, am nevoie de inspirație”, a spus ea, râzând.

Cadoul care a emoționat-o pe Theo Rose până la lacrimi

Theo a spus că Anghel i-a făcut un cadou foarte valoros și că i-au dat lacrimile. Artista a declarat că nu știe cum reușește regizorul să o surprindă de fiecare dată și să găsească lucruri rare.

„A fost un cadou foarte valoros. E o bijuterie din 1920 și ceva. A licitat pentru ea”, a povestit artista. „Nu știu ce Doamne iartă-mă a făcut, dar îți dă o lacrimă când te gândești că obiectul ăla a trecut pe la niște personalități”,a spus ea pentru Cancan.

