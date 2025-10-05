Cei mai mari artiști din lume. Au marcat epoci întregi

Există mai mulți artiști care au lăsat o amprentă de neșters în istoria muzicii, care au redefinit standardele și au marcat epoci întregi. Aceștia au umplut stadioane întregi și au reușit să-i impresioneze și pe cei mai mari critici. Muzica lor este ascultată și în ziua de azi.

Whitney Houston s-a născut pe 9 august 1963 în Newark, New Jersey, într-o familie cu rădăcini muzicale adânci. Mama sa, Cissy Houston, era o cântăreață de renume, iar unchiul ei, Dionne Warwick, o mare vedetă pop.

La doar 19 ani, Whitney a semnat cu casa de discuri Arista Records, iar debutul său a fost fulminant: albumul „Whitney Houston” din 1985 a inclus hituri precum „How Will I Know” și „Greatest Love of All”. În 1992, a lansat „The Bodyguard Soundtrack”, care a devenit cel mai vândut album al unei artiste solo din toate timpurile, cu piesa „I Will Always Love You” devenind un imn al iubirii eterne.

Cariera sa a fost marcată de multiple premii Grammy, inclusiv „Album of the Year” și „Record of the Year”. În 1993, a fost desemnată „Artistul Anului” la Billboard Music Awards, iar în 1994 a câștigat un record de 11 premii într-o singură seară. Ea este considerată una dintre cele mai mari artiste din istorie.

Născută în 1968 în Charlemagne, Quebec, Céline Dion a început să cânte la vârsta de 5 ani. La 12 ani, a compus și înregistrat primul său cântec, iar la 18 ani a câștigat Festivalul Internațional de la Yamaha, în Japonia.

Lansarea internațională a avut loc în 1990, cu albumul „Unison”, care a inclus hituri precum „Where Does My Heart Beat Now”. În 1997, a câștigat notorietate globală cu „My Heart Will Go On”, tema principală a filmului „Titanic”, piesă care i-a adus un Grammy și un Oscar.

Céline a devenit cunoscută și pentru colaborările sale cu mari artiști, precum Luciano Pavarotti. În 1998, a interpretat alături de acesta piesa „I Hate You Then I Love You”, un duet care a impresionat publicul prin fuziunea dintre muzica pop și operă.

Luciano Pavarotti s-a născut pe 12 octombrie 1935 în Modena, Italia. Inițial, a studiat pentru a deveni profesor de educație fizică, dar pasiunea pentru muzică l-a determinat să urmeze o carieră în operă.

Debutul său a avut loc în 1961 la Teatrul Municipal din Reggio Emilia, Italia, în rolul lui Rodolfo din „La Bohème”. În anii '70 și '80, Pavarotti a devenit un fenomen internațional, cunoscut pentru vocea sa puternică și claritatea notelor înalte.

Unul dintre cele mai memorabile momente ale carierei sale a fost participarea la „Pavarotti & Friends”, un concert caritabil organizat anual în Modena, unde a colaborat cu artiști din diverse genuri muzicale. Aceste evenimente au contribuit la popularizarea operei în rândul publicului larg.

Mariah Carey – Cunoscută pentru gama vocală impresionantă și pentru piesele sale de Crăciun, Mariah a debutat în 1990 cu un album omonim care a inclus hituri precum „Vision of Love”. A devenit un simbol al muzicii pop și R&B, cu multiple premii Grammy și recorduri de vânzări.

Elvis Presley – „Regele rock’n’roll-ului”, Elvis a revoluționat muzica în anii '50 cu stilul său unic și cu mișcările sale scenice caracteristice. A vândut peste 600 de milioane de albume și a influențat nenumărați artiști.

Michael Jackson – „Regele pop-ului”, Michael a fost un inovator în muzică și dans. Albumele sale „Thriller” și „Bad” au bătut recorduri de vânzări, iar videoclipurile sale au revoluționat industria muzicală.

Stevie Wonder – Un geniu al muzicii soul și R&B, Stevie a început să cânte la o vârstă fragedă și a devenit cunoscut pentru piesele sale pline de mesaj și pentru abilitatea sa de a cânta la mai multe instrumente.