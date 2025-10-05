Monden

Cei mai mari artiști din lume. Au marcat epoci întregi

Cei mai mari artiști din lume. Au marcat epoci întregi
Din cuprinsul articolului

Există mai mulți artiști care au lăsat o amprentă de neșters în istoria muzicii, care au redefinit standardele și au marcat epoci întregi. Aceștia au umplut stadioane întregi și au reușit să-i impresioneze și pe cei mai mari critici. Muzica lor este ascultată și în ziua de azi.

Cei mai mari artiști din lume

Whitney Houston s-a născut pe 9 august 1963 în Newark, New Jersey, într-o familie cu rădăcini muzicale adânci. Mama sa, Cissy Houston, era o cântăreață de renume, iar unchiul ei, Dionne Warwick, o mare vedetă pop.

La doar 19 ani, Whitney a semnat cu casa de discuri Arista Records, iar debutul său a fost fulminant: albumul „Whitney Houston” din 1985 a inclus hituri precum „How Will I Know” și „Greatest Love of All”. În 1992, a lansat „The Bodyguard Soundtrack”, care a devenit cel mai vândut album al unei artiste solo din toate timpurile, cu piesa „I Will Always Love You” devenind un imn al iubirii eterne.

Cariera sa a fost marcată de multiple premii Grammy, inclusiv „Album of the Year” și „Record of the Year”. În 1993, a fost desemnată „Artistul Anului” la Billboard Music Awards, iar în 1994 a câștigat un record de 11 premii într-o singură seară. Ea este considerată una dintre cele mai mari artiste din istorie.

Céline Dion – Vocea care a cucerit oceanele

Născută în 1968 în Charlemagne, Quebec, Céline Dion a început să cânte la vârsta de 5 ani. La 12 ani, a compus și înregistrat primul său cântec, iar la 18 ani a câștigat Festivalul Internațional de la Yamaha, în Japonia.

Lansarea internațională a avut loc în 1990, cu albumul „Unison”, care a inclus hituri precum „Where Does My Heart Beat Now”. În 1997, a câștigat notorietate globală cu „My Heart Will Go On”, tema principală a filmului „Titanic”, piesă care i-a adus un Grammy și un Oscar.

Céline a devenit cunoscută și pentru colaborările sale cu mari artiști, precum Luciano Pavarotti. În 1998, a interpretat alături de acesta piesa „I Hate You Then I Love You”, un duet care a impresionat publicul prin fuziunea dintre muzica pop și operă.

Luciano Pavarotti – Regele operei

Luciano Pavarotti s-a născut pe 12 octombrie 1935 în Modena, Italia. Inițial, a studiat pentru a deveni profesor de educație fizică, dar pasiunea pentru muzică l-a determinat să urmeze o carieră în operă.

Debutul său a avut loc în 1961 la Teatrul Municipal din Reggio Emilia, Italia, în rolul lui Rodolfo din „La Bohème”. În anii '70 și '80, Pavarotti a devenit un fenomen internațional, cunoscut pentru vocea sa puternică și claritatea notelor înalte.

Unul dintre cele mai memorabile momente ale carierei sale a fost participarea la „Pavarotti & Friends”, un concert caritabil organizat anual în Modena, unde a colaborat cu artiști din diverse genuri muzicale. Aceste evenimente au contribuit la popularizarea operei în rândul publicului larg.

Alte legende care au marcat istoria muzicii

Mariah Carey – Cunoscută pentru gama vocală impresionantă și pentru piesele sale de Crăciun, Mariah a debutat în 1990 cu un album omonim care a inclus hituri precum „Vision of Love”. A devenit un simbol al muzicii pop și R&B, cu multiple premii Grammy și recorduri de vânzări.

Elvis Presley – „Regele rock’n’roll-ului”, Elvis a revoluționat muzica în anii '50 cu stilul său unic și cu mișcările sale scenice caracteristice. A vândut peste 600 de milioane de albume și a influențat nenumărați artiști.

Michael Jackson – „Regele pop-ului”, Michael a fost un inovator în muzică și dans. Albumele sale „Thriller” și „Bad” au bătut recorduri de vânzări, iar videoclipurile sale au revoluționat industria muzicală.

Stevie Wonder – Un geniu al muzicii soul și R&B, Stevie a început să cânte la o vârstă fragedă și a devenit cunoscut pentru piesele sale pline de mesaj și pentru abilitatea sa de a cânta la mai multe instrumente.

