Membru CNA, despre controversa din Catedrala Națională: Face un enorm rău Bisericii

Vasile Bănescu, membru al Consiliului Naţional al Audiovizualului, a criticat, într-o postare pe Facebook, interpretarea unei melodii pe versurile lui Radu Gyr, propagandist al Mişcării Legionare, în Catedrala Naţională.

Vasile Bănescu afirmă că Biserica trebuie să apere atât adevărul religios, cât și cel istoric, rămânând fidelă tradițiilor afectate de diverse forme de extremism, formalism sau abordări radicale.

”Cultivarea festivistă în spațiul ecleziastic a memoriei și textelor unor intelectuali căzuți cândva în ispita demonismului ideologic, legionar sau comunist, face un enorm rău Bisericii. Ea are de apărat nu doar Adevărul răstignit și azi de ideologii contemporane, ci și adevărul istoric în virtutea fidelității sale față de Tradiția rănită de tot felul de apucături actuale care îngroapă Ortodoxia sau „suveranismul” aflat smintitor în treabă.” a scris acesta în postarea sa.

Bănescu susține că prezentarea într-o lumină favorabilă a unui text care promova „purificarea morală a națiunii” printr-o ideologie extremistă, antisemită și violentă rămâne o abordare instituțională greșită

Dirijorul unui cor bisericesc, care reprezintă una dintre cele mai vechi și venerabile instituții istorice ale României, trebuie să acorde atenție maximă în alegerea pieselor interpretate în Catedrala Națională.

Membrul CNA precizează că Catedrala Națională a fost edificată în memoria eroilor adevărați ai țării, iar conștientizarea impactului acțiunilor asupra imaginii instituției, fie din balconul corului, fie din altă poziție oficială, este importantă.

Vasile Bănescu afirmă că Biserica, confruntată în secolul XX cu fascismul și comunismul, trebuie să recunoască adevărul despre intelectuali cinici și amorali care au susținut aceste regimuri. El precizează că ajungerea lor ulterior în închisoare ca anticomuniști nu îi transformă automat în „sfinți”.

De asemenea, Alexandru Florian, directorul Institutului „Elie Wiesel”, a solicitat autosesizarea instituțiilor abilitate, în baza OUG 31/2002, după ce în Catedrala Neamului a fost interpretată o melodie pe versurile poetului legionar Radu Gyr.