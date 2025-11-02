Melodie legionară, cântată de corul Tronos Junior în Catedrala Națională

Un moment controversat a avut loc pe 30 octombrie în Catedrala Naţională, unde corul Patriarhiei Tronos Junior a interpretat o melodie pe versurile lui Radu Gyr, poet cunoscut și ca propagandist al Mişcării Legionare. Gestul a stârnit critici, liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, catalogând incidentul drept „o prăbuşire morală”.

Evenimentul dedicat Zilei Clerului Militar a fost marcat la Catedrala Naţională printr-un Te Deum oficiat de Preasfinţitul Părinte Varlaam Ploieşteanul, Episcop vicar patriarhal. La slujbă au participat Ministrul Apărării, membri din Familia Regală, şeful Statului Major şi toţi preoţii militari, potrivit Basilica.

Corul Patriarhiei Tronos Junior a interpretat o melodie pe versuri de Radu Gyr, poet cunoscut pentru activitatea sa legionară. Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a criticat public gestul, descriindu-l într-o postare pe Facebook drept „o prăbuşire morală”.

Potrivit documentelor CNSAS, Radu Gyr, pe numele real Demetrescu Ştefan, a fost condamnat în 4 aprilie 1945 pentru crime care au adus dezastrul ţării. Acesta a fost eliberat în 6 august 1956 şi rearestat la 19 iulie 1958 pentru activitate legionară.

Csoma Botond a declarat că Garda de Fier nu a fost o mişcare naţională, ci o sectă fascistă şi o ideologie ucigaşă. El a adăugat că momentul din catedrală reprezintă o prăbuşire morală, afirmând că locul sfânt şi inocenţa copiilor au devenit decorul unui trecut marcat de crime.

Conform documentelor CNSAS, Radu Gyr, identificat ca vechi legionar cu grad de comandant, a fost implicat în răspândirea unor poezii considerate materiale de „îndoctrinare legionară”. Textele ar fi fost scrise în timpul detenţiei şi după eliberare, fiind multiplicate şi difuzate în cercuri apropiate Mişcării Legionare.

Aceleaşi documente arată că Radu Gyr ar fi stabilit legături cu mai mulţi membri ai mişcării, cărora le-ar fi recitat poeziile sale în timpul unor întâlniri. O parte dintre acestea ar fi fost înregistrate pe bandă de magnetofon pentru a fi distribuite ulterior.