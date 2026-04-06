Povestea catedralei a cărei construcție a durat peste 600 de ani

Catedrala din Köln se numără printre cele mai importante monumente religioase din Europa. Construcția sa a început în Evul Mediu și s-a desfășurat pe parcursul mai multor secole, traversând perioade istorice diferite.

Catedrala din Köln, cunoscută în germană drept Kölner Dom, a început să fie ridicată în 1248, după incendiul care a distrus vechea catedrală de pe același loc. Noua construcție a fost gândită ca o mare catedrală gotică, inspirată de modelele franceze ale epocii și destinată să adăpostească relicvele celor Trei Magi, aduse la Köln în 1164.

Importanța religioasă a acestor relicve a transformat orașul într-un important centru de pelerinaj, iar noua clădire trebuia să reflecte acest statut. UNESCO notează că edificiul a fost construit în mai multe etape, dar cu o fidelitate remarcabilă față de planul inițial.

Primele părți terminate au fost zona corului și spațiile esențiale pentru cult. Corul a fost sfințit în 1322, însă lucrările au continuat mult timp după acest moment. De-a lungul secolelor XIV și XV au fost ridicate porțiuni importante ale clădirii, inclusiv baze ale turnurilor și alte elemente ale navei și transeptului. Totuși, ritmul nu a fost constant, iar șantierul a fost de mai multe ori întrerupt.

Durata construcției a fost determinată în principal de întreruperea lucrărilor după secolul al XVI-lea. Conform KölnTourismus, șantierul a fost oprit pe fondul Reformei și al Războiului de Treizeci de Ani și a fost reluat abia în secolul al XIX-lea. În acest interval, catedrala a rămas neterminată timp de peste 300 de ani, fiind cunoscută ca una dintre cele mai importante construcții incomplete din Europa.

Reluarea lucrărilor a avut loc după ce Renania a intrat sub administrație prusacă. Din 1842, sub conducerea arhitectului Ernst Friedrich Zwirner, construcția a fost reîncepută folosind planurile medievale păstrate. Această decizie a făcut posibilă finalizarea edificiului în forma imaginată cu secole înainte.

În 1880, după 632 de ani de la începutul lucrărilor, Catedrala din Köln a fost declarată terminată. La acel moment, cu o înălțime de 157 de metri, era cea mai înaltă clădire din lume.

Catedrala din Köln rămâne și astăzi unul dintre cele mai vizitate locuri din Germania. Datele publicate în 2026 de AP arată că edificiul atrage aproximativ șase milioane de vizitatori pe an. Alte estimări din surse turistice indică un număr care depășește acest prag anual.

Programul de acces este stabilit în funcție de slujbele religioase, ceea ce arată că edificiul este folosit atât pentru activități de cult, cât și pentru vizitare.