Secretarul Trezoreriei SUA a anunțat că se va întâlni cu vicepremierul chinez la Paris

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, se va întâlni la Paris cu vicepremierul chinez He Lifeng, înaintea unei vizite așteptate a președintelui american Donald Trump în China, potrivit dpa.

Secretarul Trezoreriei SUA a afirmat că discuțiile sunt programate duminică și luni la Paris. „În acest weekend, mă voi întâlni din nou cu vicepremierul He Lifeng pentru a continua dialogul comercial și economic dintre SUA și China la Paris, în Franța”, a scris acesta, într-o postare pe X.

De asemenea, el a spus că negocierile comerciale și economice dintre cele două mari puteri înregistrează progrese și a invocat „respectul reciproc” dintre Trump și președintele chinez Xi Jinping.

Președintele american a sugerat că ar putea efectua o vizită în China, iar relatările din presă indică faptul că deplasarea ar putea avea loc la sfârșitul lunii martie. China nu a confirmat până acum această vizită.

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a transmis semnale de deschidere diplomatică înaintea posibilului summit. „Acest an este un «an important» pentru relațiile dintre China și Statele Unite”, a afirmat acesta, în timpul unei conferințe de presă organizate la Beijing.

Întâlnirea dintre cei doi lideri ar urma să aibă loc între 31 martie și 2 aprilie și ar putea reprezenta un pas important pentru menținerea armistițiului comercial convenit anul trecut. Trump și Xi Jinping s-au întâlnit ultima dată în octombrie, în Coreea de Sud, la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

După acele discuții, Statele Unite au redus o parte dintre tarifele aplicate importurilor din China, iar Beijingul a reluat achizițiile de produse agricole americane, printre care soia. De asemenea, autoritățile chineze au eliminat unele restricții privind exporturile de minerale critice.

Totuși, tensiunile persistă în privința unor subiecte precum exporturile de pământuri rare ale Chinei și exporturile de cipuri avansate ale Statelor Unite.