Secretarul Trezoreriei SUA a anunțat că se va întâlni cu vicepremierul chinez la Paris

Secretarul Trezoreriei SUA a anunțat că se va întâlni cu vicepremierul chinez la ParisScott Bessent / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, se va întâlni la Paris cu vicepremierul chinez He Lifeng, înaintea unei vizite așteptate a președintelui american Donald Trump în China, potrivit dpa.

Scott Bessent, o nouă întâlnire cu vicepremierul chinez He Lifeng la Paris

Secretarul Trezoreriei SUA a afirmat că discuțiile sunt programate duminică și luni la Paris. „În acest weekend, mă voi întâlni din nou cu vicepremierul He Lifeng pentru a continua dialogul comercial și economic dintre SUA și China la Paris, în Franța”, a scris acesta, într-o postare pe X.

De asemenea, el a spus că negocierile comerciale și economice dintre cele două mari puteri înregistrează progrese și a invocat „respectul reciproc” dintre Trump și președintele chinez Xi Jinping.

Când ar urma să aibă loc întâlnirea dintre Donald Trump și Xi Jinping

Președintele american a sugerat că ar putea efectua o vizită în China, iar relatările din presă indică faptul că deplasarea ar putea avea loc la sfârșitul lunii martie. China nu a confirmat până acum această vizită.

Cartofii noi din Ungaria au apărut deja în piețele din România. Prețul, asemănător cu cel al unui kilogram de carne
De ce vineri 13 este considerată o „zi a pragului” și ce spun superstițiile despre cumpărături
Donald Trump

Donald Trump / sursa foto: captură video

Ministrul chinez de externe, Wang Yi, a transmis semnale de deschidere diplomatică înaintea posibilului summit. „Acest an este un «an important» pentru relațiile dintre China și Statele Unite”, a afirmat acesta, în timpul unei conferințe de presă organizate la Beijing.

Întâlnirea dintre cei doi lideri ar urma să aibă loc între 31 martie și 2 aprilie și ar putea reprezenta un pas important pentru menținerea armistițiului comercial convenit anul trecut. Trump și Xi Jinping s-au întâlnit ultima dată în octombrie, în Coreea de Sud, la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC).

Tensiunile dintre cele două state persistă

După acele discuții, Statele Unite au redus o parte dintre tarifele aplicate importurilor din China, iar Beijingul a reluat achizițiile de produse agricole americane, printre care soia. De asemenea, autoritățile chineze au eliminat unele restricții privind exporturile de minerale critice.

Totuși, tensiunile persistă în privința unor subiecte precum exporturile de pământuri rare ale Chinei și exporturile de cipuri avansate ale Statelor Unite.

Larisa Perde, corporatista care a renunțat la munca de birou pentru a promova muzica lăutărească
USR, un partid cu scor de sub 8%, aflat la butoane. „Sunt la toate ministerele de forță”
Ce au cerut, de fapt, americanii 1

