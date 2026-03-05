Michelle Pfeiffer, ținută elegantă la Săptămâna Modei de la Paris

Actrița Michelle Pfeiffer a atras toate privirile la Săptămâna Modei de la Paris, unde a apărut într-o ținută elegantă și rafinată. Prezența sa a confirmat încă o dată statutul de simbol al stilului pe care îl are de decenii în lumea cinematografiei și a modei, iar imaginile postate pe Instagram demonstrează acest lucru.

Evenimentul de la Paris reunește anual unele dintre cele mai importante nume din domeniul modei, dar și numeroase vedete internaționale, transformând capitala Franței într-un punct de întâlnire al eleganței și creativității. În acest context, apariția lui Michelle Pfeiffer nu a trecut neobservată, la cei 67 de ani.

Actrița Michelle Pfeiffer continuă să atragă admirația publicului în mediul online, unde numeroși fani au remarcat cât de „de frumoasă” arată și astăzi. Iar aparițiile sale recente demonstrează că farmecul și eleganța nu țin cont de vârstă.

Vedeta a impresionat printr-o serie de ținute spectaculoase, trecând de la outfituri semnate Yves Saint Laurentla creații decorate cu perle ale celebrului designer Oscar de la Renta, purtate pe covorul roșu la evenimentul dedicat serialului „The Madison”. Michelle Pfeiffer dovedește încă odată că în ceea ce o privește frumusețe este atemporală.

„O seară frumoasă într-unul dintre locurile mele preferate, sărbătorind@themadisonpplus”, a scris actrița pe contul său de socializare.

Marți seară, Pfeiffer a fost prezentă la prezentarea de modă a brandului Yves Saint Laurent de la Săptămâna Modei din Paris. Actrița a ales o ținută completă a casei de modă franceze: un sacou negru elegant, asortat cu pantaloni în aceeași nuanță.

Lookul a fost completat de câteva detalii stilistice atent alese. Pfeiffer și-a suflecat mânecile sacoului până la nivelul coatelor, iar în picioare a purtat pantofi stiletto de piele de culoare verde putred, care au adăugat o notă îndrăzneață ansamblului. Ținuta a fost accesorizată cu două brățări mari aurii și o cămașă transparentă purtată pe dedesubt, accentuând rafinamentul ținutei sale.

„Un spectacol absolut uimitor! Mulțumesc că m-ați invitat,@ysl @anthonyvaccarello”, este mesajul actriței de pe Instagram.

Reacțiile fanilor nu au întârziat să apară, iar secțiunea de comentarii s-a umplut rapid de mesaje admirative. Mulți dintre urmăritori au lăudat apariția vedetei și stilul său vestimentar.

„Atât de superbă! Îmi place ținuta ta și brățările”, a scris un utilizator. Un alt admirator a comentat entuziasmat: „Ești în flăcări! Arăți minunat!” Complimentele au continuat să curgă, iar cineva a remarcat simplu: „Încă superbă”, în timp ce un alt internaut a subliniat: „Încă incredibil de frumoasă”.

Printre reacții s-a remarcat și un mesaj plin de entuziasm: „Ca întotdeauna, atât de frumoasă! Slay, Queen!”, a scris un utilizator pe Instagram. Un alt comentator a revenit cu aceeași idee, afirmând că vedeta rămâne „incredibil de frumoasă”.

Michelle Pfeiffer a apărut alături de colegii din distribuția noului serial „The Madison”, printre care și Kurt Russell. Producția este un spin-off al universului „Yellowstone” și propune o poveste intensă despre durere, relații umane și legăturile care definesc o familie. Acțiunea urmărește destinul unei familii din New York care ajunge în valea râului Madison, în centrul statului Montana.

Distribuția serialului este una extinsă, reunind, pe lângă Pfeiffer și Russell, nume precum Beau Garrett, Elle Chapman, Patrick J. Adams, Amiah Miller, Alaina Pollack, Ben Schnetzer, Kevin Zegers, Rebecca Spence, Danielle Vasinova și Matthew Fox.

„The Madison” este descris drept „o poveste de dragoste profundă spusă prin prisma unei drame familiale extrem de personale despre reziliență și transformare”. De asemenea, producția este considerată „cea mai intimă creație de până acum” a scenaristului și producătorului Taylor Sheridan.

Serialul explorează două lumi contrastante, peisajele spectaculoase din Montana și dinamica urbană a Manhattanului, analizând legăturile care mențin familiile unite în fața provocărilor. Primul sezon al producției va avea șase episoade, iar premiera este programată pe platforma Paramount+ pe data de 14 martie.