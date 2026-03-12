Trump, despre prezenta echipei naționale a Iranului la CM: Pentru siguranța lor, nu cred că ar trebui să vină 

Președintele SUA Donald Trump a discutat despre prezența echipei naționale a Iranului la Cupa Mondială din vară, competiție organizată de Statele Unite, Canada și Mexic. „Echipa națională de fotbal a Iranului este binevenită la Cupa Mondială”, a spus acesta, potrivit Daily Mail.

Președintele american a declarat că Iranul este „binevenit” în SUA, însă a avertizat că, „pentru viețile și siguranța lor”, jucătorii iranieni ar trebui să stea departe de Statele Unite. „Echipa națională de fotbal a Iranului este binevenită la Cupa Mondială, dar chiar nu cred că ar fi bine ca iranienii să fie aici, pentru viețile lor și pentru siguranța lor”, a spus liderul de la Casa Albă.

Declarația lui Trump este surprinzătoare, în condițiile în care Gianni Infantino, președintele FIFA, declara cu doar câteva zile înainte că liderul american i-a spus că nu există nicio problemă cu prezența echipei naționale de fotbal a Iranului în Statele Unite.

„Am vorbit despre situația actuală din Iran și despre faptul că echipa iraniană s-a calificat pentru a participa la Cupa Mondială 2026. În timpul discuțiilor, președintele Trump a reiterat că echipa iraniană este, bineînțeles, binevenită să participe la competiția din Statele Unite”, a spus președintele FIFA.

Ahmad Doyanmali, ministrul Sportului din Iran, a anunțat că echipa națională a țării sale nu va participa la Cupa Mondială.

„De când acest guvern corupt l-a asasinat pe liderul nostru, nu avem condiţii în care să putem participa la Cupa Mondială. cu siguranţă nu avem nicio posibilitate de a participa în acest fel”, a spus acesta, la televiziunea publică iraniană.

Situația din Iran afectează pregătirile pentru Cupa Mondială. Dacă demersurile de retragere vor fi finalizate, echipa națională a Iranului va trebui înlocuită încă din faza grupelor. Printre variante se număra Irakul, reprezentanta Asiei la barajul intercontinental, însă și această opțiune ridică dificultăți din cauza războiului.

De altfel, irakienii au cerut recent amânarea meciului de baraj programat pe 30 martie, motivând că jucătorii nu se pot deplasa din cauza războiului din Iran.

Iranul se află în grupă cu Belgia, Egipt și Noua Zeelandă la Cupa Mondială din 2026, iar toate cele trei meciuri ale sale sunt programate în SUA. Partidele cu Noua Zeelandă și Belgia sunt stabilite pe SoFi Stadium din California, iar meciul cu Egiptul ar urma să se dispute la Seattle, în statul Washington.