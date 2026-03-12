EVZ Special

SUA, divizate de răboiul din Iran. Donald Trump e prins între ciocan și nicolavă

Donald Trump / sursa foto: captură video
Robert Turcescu, realizatorul podcastului difuzat, joi, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, i-a avut ca parteneri de discuție pe Octavian Hoandră și Bogdan Comaroni. Una dintre temele emisiunii a vizat războiul din Iran și modul în care este perceput acest conflict în Statele Unite ale Americii. Opiniile sunt aprige și împrățite, iar președintele Donald Trump are și susținători, dar și critici.

SUA, divizate de răboiul din Iran. Donald Trump e prins între ciocan și nicolavă

„În Statele Unite al Americii, în interiorul mișcării MAGA, asta, așa cum e, Make America Great Again, care l-a făcut pe Trump a doua oară precedinte, o dezbatere foarte intensă. Unii sunt pro războiul din Iran. Și susțină acțiunile lui Trump, alții, nume marcante, gen Tucker Carlson (n.r. - jurnalist), Steve Bannon (n.r. - fost consilier principal al lui Trump) sunt împotrivă”, a spus moderatorul podcastului.

Foarte multe personaje sunt pornite pe liderul de la Casa Albă, indignate din cauza conflictului deschis cu Teheranul.

„Unii mai puțin și nu că îl înjură și îl bat pe Trump, dacă îl prind pe undeva. În același timp, vă dați seama că nu îl vezi la un moment dat pe Tucker Carlson să spună: m-am înșelat, mă duc să-l pup pe Biden și pe Kamala Harris, să mă împac cu ei”.

Disputele din România

Robert Turcescu a făcut referire și la românii care au votat AUR. Și care nu au pus ștampila pentru că partidul ar fi fost pro-american. „Cei care au votat AUR, au votat pentru că era un partid pro-american? Nu, au votat că nu-i mai suportau pe Ciolacu, pe Ciucă, pe Iohannis, da? Ca să fie foarte clar. Scorul de astăzi din sondaje nu e pentru că au zis ei că, nu știu, sunt trampiști sau mâine, dacă n-au votat acum cu povestea că aduc americanii pe aici, pe la noi, pe-n țară, nu știu ce...

Cum s-a schimbat useristul

Mulți vin și spun acum că nu vor să mai audă de Simion și de AUR, că sunt anti-americani. Nu mă, stăți liniștiți. Ușurel, luați-o ușor. La noi vezi useristul care până ieri îl ura pe Trump din toți rărunchii. Iar azi își declară dintr-o dată iubirea față de politica lui Donald Trump și ceea ce face în Iran. Și spujne că România trebuie să fie alături de America și să devină partener”, a mai spus Robert Turcescu.

3
