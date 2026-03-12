Când va avea loc nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce. Pregătirile sunt în toi

Nunta lui Taylor Swift și Travis Kelce se apropie. Sursele apropiate cuplului spun că planificările sunt în plină desfășurare și că evenimentul va fi unul spectaculos, potrivit statutului lor de celebrități de top, informează instyle.com.

Fanii cuplului Taylor Swift și Travis Kelce au motive să fie entuziasmați: nunta celor doi pare că va avea loc în doar câteva luni. Canalul de televiziunea american ESPN a lăsat să se înțeleagă că ceremonia ar putea fi programată în această vară.

De asemenea, Travis Kelce a anunțat că va reveni pentru al paisprezecelea sezon alături de Kansas City Chiefs, confirmând astfel că cariera sa sportivă continuă la cel mai înalt nivel. În contextul acestui anunț, reporterul Nate Taylor a menționat că sportivul și cântăreața ar putea oficializa relația „înainte de începerea cantonamentului”.

Deși datele exacte ale taberei de antrenament pentru sezonul 2026 nu au fost încă anunțate, precedentul oferă un indiciu: în 2025, cantonamentul a început pe 22 iulie. Aceasta sugerează că ceremonia ar putea fi programată înainte de mijlocul verii, astfel încât Kelce să fie prezent la antrenamente fără probleme.

Kelce, care a cerut-o în căsătorie pe Swift vara trecută

Fundașul Travis Kelce, care a cerut-o în căsătorie pe Taylor Swift vara trecută, după doi ani de relație, a abordat recent speculațiile privind o posibilă retragere din fotbal în emisiunea „The Pat McAfee Show”.

Kelce a recunoscut că partenera sa l-a motivat să continue în sport. „Împărtășim aceeași pasiune pentru ceea ce facem”, a declarat el. „Din fericire, avem această dorință încă din copilărie, în profesiile noastre atât de selective”.

Fundașul nu a ezitat să laude etica muncii impresivă a lui Swift. „Este incredibil să o urmărești cum continuă să cânte. Găsește mereu subiecte noi pentru piesele sale și creează melodii originale. Și, mai presus de toate, o vezi păstrând aceeași iubire și bucurie pentru ceea ce face.”

Această mărturie arată nu doar respectul pe care Kelce îl are pentru Swift, ci și felul în care relația lor îi oferă un sprijin important în luarea deciziilor personale și profesionale.

„Astfel de momente mă motivează cu adevărat să spun: Știi ce? Nici eu nu am terminat. Am încă idei și energie pentru acest joc”, a mărturisit Travis Kelce, reflectând asupra modului în care evenimentele personale îi influențează starea de spirit și determinarea.

Zvonurile despre locul nunții dintre Taylor Swift și Kelce au început să circule în decembrie, când publicația Page Six a raportat că cei doi ar plănui să își unească destinele la Ocean House, o stațiune exclusivistă cu cinci stele, situată în pitoreasca comunitate Watch Hill din Rhode Island.

Ocean House este cunoscută pentru eleganța sa de epocă și pentru facilitățile impresionante. Deschisă inițial în 1868, proprietatea a fost renovată în 2004, păstrând farmecul victorian și adăugând dotări moderne. Domeniul se întinde pe 13 acri și include un teren de putting green, un teren de croquet și o capelă pitorească, creând un loc ideal pentru o ceremonie de lux.

Stațiunea oferă 49 de camere și 20 de suite (camere superioare, mult mai spațioase decât camerele standard), toate cu acces la plaja cu nisip alb, unde oaspeții se pot bucura de servicii exclusiviste. Se poate spune că Ocean House este o destinație ideală pentru evenimente private și nunți de top, așa cum se presupune că va fi a celor două vedete.