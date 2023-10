Taylor Swift s-a afișat cu noul iubit. Jucătorul de fotbal american Travis Kelce. Video

Taylor Swift iubit:

Lista foștilor iubiți ai lui Taylor Swift:

Drew Dunlap Jordan Alford Drew Hardwick Sam Armstrong Joe Jonas Lucas Till Taylor Lautner John Mayer Cory Monteith Adam Young (nu a fost un fost iubit) Jake Gyllenhaal Conor Kennedy Harry Styles Calvin Harris Tom Hiddleston Joe Alwyn Matty Healy

Despre Taylor Swift: O legendă a muzicii pop-culturale

Taylor Alison Swift, născută pe 13 decembrie 1989 în West Reading, Pennsylvania, SUA, a devenit o prezență incontestabilă în industria muzicală de la debutul ei. Cântăreață, compozitoare și o personalitate marcantă a secolului XXI, Swift a captivat inimile fanilor și a cucerit topurile muzicale cu talentul ei excepțional și versatilitatea muzicală.

Începutul unei cariere strălucitoare

În 2005, Swift a semnat un contract cu Big Machine Records, lansându-și albumul de debut „Taylor Swift” în 2006, care a cunoscut un succes deosebit cu hitul „Our Song”. A continuat să-și consolideze statutul în muzica pop-country cu albumele „Fearless” din 2008 și „Speak Now” din 2010, adăugând elemente pop-rock în creațiile sale și captivând audiența internațională cu hiturile „Love Story” și „You Belong With Me”.

Evoluție și adaptare la noi stiluri

Influențele pop și muzica ei captivantă au continuat să evolueze odată cu lansarea albumului „Red” în 2012, unde piese precum „We Are Never Ever Getting Back Together” și „I Knew You Were Trouble” au cunoscut un succes impresionant. Evoluția ulterioară a stilului ei muzical a culminat cu lansarea albumului „1989” în 2014, marcat de hiturile „Shake it Off” și „Blank Space”, marcând tranziția completă către muzica pop.

Schimbare și revenire triumfală

Reputația lui Swift ca o figură dominantă în muzica pop a fost consolidată odată cu lansarea albumului „Reputation” în 2017, care a fost însoțit de controverse și analize intense ale vieții sale personale. După o despărțire de Big Machine Records în 2018, Swift a semnat cu Republic Records, lansând albumul „Lover” în 2019, care a fost apreciat pentru diversitatea sa muzicală și profunzimea emoțională.

Explorarea noilor frontiere muzicale

Pandemia COVID-19 a stimulat o nouă direcție muzicală pentru Swift, care a explorat stilurile indie-folk și rock-alternativ în albumele „folklore” și „evermore”, lansate în 2020. Aceste creații au fost aclamate pentru profunzimea lor și au consolidat statutul ei ca o artistă completă și capabilă să abordeze diverse genuri muzicale.

Dominarea erai streaming-ului și triumful continuu

Swift a marcat un punct culminant al carierei sale odată cu lansarea albumului „Midnights” în 2022, care a devenit cea mai de succes lansare din era streaming-ului și a generat hitul „Anti-Hero”. Succesul albumului a fost subliniat de realizarea remarcabilă a ocupării întregului Top 10 al Topului Hot 100. În plus, turneul său „The Eras Tour” din 2023 este anticipat să fie unul dintre cele mai mari turnee din istorie, consolidându-i statutul ca unul dintre cei mai importanți artiști ai timpurilor noastre.