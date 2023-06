Taylor Swift, părăsită de Matty Healy pentru un bodyguard! Sărut pasional între cei doi bărbați în timpul unui concert

Taylor Swift și Matty Healy se ascund când vine vorba de relația lor romantică, dar TMZ a aflat că cele două vedete s-au despărțit… Potrivit unui prieten apropiat Taylor Swift este, de fapt, din nou „singură”, deși încă nu este clar de ce s-au despărțit acum. Nu au mai fost văzuți în public împreună din 25 mai, când au fost la o cină.

A fost o poveste de dragoste destul de tumultoasă.. chiar luna trecută, Matty Healy a apărut la toate cele 3 concerte ale lui Taylor Swift în Nashville, imediat după ce știrile despre faptul că ea și Joe Alwyn se despărțiseră au inundat mass-media. Cei doi petrecuseră 6 ani împreună.

Taylor Swift a devenit cunoscută în industria muzicală pentru stilul său distinctiv de country pop și pentru abordarea sinceră a relațiilor și experiențelor personale prin intermediul muzicii sale. Primul ei album de studio, intitulat „Taylor Swift” (2006), a fost un succes comercial și a generat hit-uri precum „Our Song” și „Teardrops on My Guitar”.

De atunci, Matty și Taylor Swift au fost nedespărțiți, mai ales când ea nu avea concert. Au fost văzuți în NYC de mai multe ori – întâlnindu-ne dublu cu prietenii ei, sau mergând într-un studio de înregistrări. Matty a fost chiar văzut furișându-se în casa lui Taylor din New York și a petrecut cu tatăl lui Taylor în timpul turneului Eras din Philladelphia.

Încă nu știm exact când a avut loc despărțirea, dar a apărut un indiciu că relația s-au terminat când trupa lui Healy, The 1975 a cântat în acest weekend în Danemarca. Fără Taylor Swift în preajmă, nu a a fost nicio problemă pentru Matty Healy, care a sărutat un agent de securitate chiar în mijlocul concertului trupei sale din Danemarca.

Matty Healy este un muzician englez și vocalistul principal al trupei de rock alternativ The 1975. S-a născut pe 8 aprilie 1989 în Newcastle-under-Lyme, Staffordshire, Anglia. El este fiul actorului britanic Tim Healy și al actriței engleze Denise Welch.

Healy și-a format trupa The 1975 împreună cu colegii săi de școală în 2002. Grupul și-a câștigat popularitatea în urma lansării unei serii de EP-uri, iar albumul lor de debut, intitulat simplu „The 1975”, a fost lansat în 2013. Trupa este cunoscută pentru sunetul lor ecletic, combinând influențe din rock, pop, indie și muzică electronică.

Matty Healy este recunoscut pentru carisma sa scenică și prestația energică în timpul concertelor live. El a scris majoritatea versurilor pentru trupa The 1975 și a fost implicat în compunerea melodiilor. Câteva dintre cele mai cunoscute cântece ale trupei includ „Chocolate”, „Somebody Else”, „Love It If We Made It” și „The Sound”.

Pe lângă muzică, Healy este cunoscut și pentru activismul său social și politicieni. El a folosit adesea platforma sa publică pentru a aborda probleme precum drepturile LGBTQ+, sănătatea mentală și problemele sociale.