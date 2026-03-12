Virgil Popescu, mesaj pentru George Simion după votul din Parlament: Nu ați votat. Ați dezertat

Europarlamentarul PNL Virgil Popescu l-a criticat public pe liderul AUR, George Simion, după votul din Parlament referitor la dislocarea temporară în România a unor echipamente și forțe militare americane. Reacția liberalului a venit după ce parlamentarii AUR nu au susținut solicitarea privind amplasarea unor avioane de realimentare și a unor echipamente de comunicații la baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

Criticile au fost formulate într-o postare publicată pe Facebook, în care Virgil Popescu a făcut referire la pozițiile anterioare ale liderului AUR privind relația cu Statele Unite.

Virgil Popescu a susținut că decizia parlamentarilor AUR de a nu vota solicitarea venită din partea partenerilor americani este în contradicție cu declarațiile făcute anterior de George Simion.

„Simioane, în ianuarie 2026 ai cerut, cu fanfară și tam-tam, declararea anului 2026 drept Anul Statelor Unite ale Americii în România. Astăzi, când americanii chiar cer ceva concret – dislocarea unor avioane de realimentare și echipamente de comunicații la Mihail Kogălniceanu – AUR boicotează votul din Parlament. Nu ați votat. Ați dezertat”, a scris Virgil Popescu într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul liberal a comentat și explicațiile oferite de George Simion în plenul Parlamentului în legătură cu poziția partidului său.

„Tu însuți ai declarat în plen: Nu e o opoziție antiamericană, e o poziție românească. Nu, Simioane. E o poziție moscovită. Spune-o corect”, a afirmat Virgil Popescu.

Potrivit acestuia, discursul liderului AUR ar fi în contradicție cu mesajele transmise anterior de partid în legătură cu parteneriatul cu Statele Unite.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Virgil Popescu a afirmat că declarațiile recente ale lui George Simion ar fi diferite de cele făcute anterior.

„Ai citat din Eminescu de la tribuna Parlamentului și i-ai transmis mesaje ambasadorului american. Frumos. Numai că discursul tău de azi nu a fost scris la București și nici la Washington. A fost scris la Moscova – și se cunoaște după accent”, a mai spus europarlamentarul.

Acesta a făcut referire și la o vizită efectuată de parlamentari ai AUR în Statele Unite la începutul anului.

„În februarie ai trimis 40 de parlamentari în pelerinaj la Washington să se pozeze MAGA. Îl numeai pe Trump «cel mai important lider politic la nivel global». Dar când Trump, prin Pentagon, trimite o solicitare oficială aliatului său România – avioane de realimentare, echipamente de comunicații, nimic ofensiv, zero armament – tu ai venit cu vuvuzele, cruci și boicot. Exact ce și-a dorit Kremlinul. Îți dai arama pe față, Simioane. Dacă mai era cineva care nu știa pentru cine lucrezi cu adevărat – acum știe. România are aliați. Tu ai stăpâni. Nu e același lucru”, a mai scris Popescu.