CSAT a aprobat cererea SUA, anunță Nicușor Dan. Urmează vot în Parlament. Ce trupe și echipamente ajung în România

Al treilea punct a fost dislocarea de avioane de realimentare, echipamente de monitorizare și echipamente de comunicații satelitare al SUA, în coordonare cu scutul de la Deveselu. Subliniez că aceste echipamente sunt defensive și nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. Cum se spune în limbaj militar, echipament non-cinetic.

Ele vor fi, în măsura în care Parlamentul aprobă, vor fi dislocate în baza acordului România-SUA.

Subliniez că e vorba de echipamente care sporesc securitatea României. Îi asigur pe români că țara lor este sigură, chiar mai sigură.

România, alături de alte țări europene, desfășoară acțiuni diplomatice pentru oprirea războiului din Iran, care afectează un număr mare de români din Orientul Mijlociu.

Până acum au fost repatriați circa 5.700 de români din Orientul Mijlociu, dintre care 3.700 ajutați de Ministerul de Externe.

Potrivit unor surse politice, ar fi vorba despre 4-500 de militari americani, care vor fi localizați la bazele de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii, pentru a opera echipamentele americane aduse în România.

„Am discutat de partea politică a acestui conflict. Evident, România împreună cu ţările europene încearcă, prin mijloace diplomatice-politice, să oprească acest război care, evident, are consecinţe asupra economiei noastre şi are consecinţe asupra românilor care trăiesc în zonă, fie că sunt rezidenţi, fie că nu sunt rezidenţi, fie că au doar cetăţenia română, fie că au dublă cetăţenie”, a mai spus preşedintele Nicuşor Dan, după şedinţa CSAT.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, face declaraţii de presă, miercuri, la 13.30, după şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), care a durat aproape trei ore, potrivit unui anunț al instituției.

Principalul punct al agendei întâlnirii a fost conflictul din Orientul Mijlociu şi mai ales dislocarea temporară pe teritoriul României a unor capabilităţi militare, potrivit anunţului Administraţiei Prezidenţiale.

Potrivit unor surse, a fost vorba despre solicitarea SUA de a utiliza baza militară de la Mihail Kogălniceanu, din județul Constanța.

Tot potrivit unor surse politice, SUA ar fi cerut dislocarea temporară a unor avioane cisternă și a cel mult 300 de militari la baza Mihail Kogălniceanu, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Anterior ședinței, fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat că se pare că SUA ar avea nevoie de baza de la Mihail Kogălniceanu şi că vor primi acest acces, în conformitate cu acordul semnat în 2005 şi intrat în vigoare în 2006.

„Având în vedere dinamica evenimentelor din Orientul Mijlociu, preşedintele Dan, România, trebuie să acţioneze rapid, fără tergiversări, amânări şi ezitări. Afaceristul Trump însă, va trebui să afle că accesul pe Kogălniceanu pentru operaţiuni în Orientul Mijlociu, costă”, a spus fostul preşedinte.

Ședința de miercuri a CSAT este prima cu noul secretar al consiliului, Sorin Cîrstea, care este militar de carieră.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, timp de 27 de ani, acesta a ocupat succesiv poziţii în MApN, culminând cu postul de comandant al Centrului de Operaţii Psihologice.

De asemenea, Sorin Cîrstea a fost consilier pentru compania de consultanţă Kearney, în proiecte derulate pentru Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite, contribuind inclusiv la promovarea imaginii României în Orientul Mijlociu şi Africa de Nord.

De asemenea, noul secretar al CSAT a participat la şase misiuni internaţionale în teatrele de operaţii din Kosovo şi Afganistan.